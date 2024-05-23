Cilt tipine göre güneş kremi seçimi: Kimyasal ve mineral filtreli güneş kremleri arasındaki farklar...

Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:49

Güncelleme: 23.05.2024 - 16:49

Güneşli günler geldiğinde hepimiz güneş kremi arayışına gireriz, ancak güneş kremi yıl boyunca kullanılması gereken bir cilt bakım ürünüdür. Kış aylarında ihmal edilse de, günlük olarak SPF kullanmak cilt hassasiyeti, kızarıklık, ince çizgiler, akneler, erken yaşlanma belirtileri ve hatta cilt kanseri gibi problemleri önlemeye yardımcı olur. Peki, cilt tipine göre hangi güneş kremini kullanmanız gerekiyor? İşte kimyasal ve mineral güneş kremleri arasındaki farklar...

MİNERAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMİ NEDİR?

Mineral filtreli güneş kremlerinin ana bileşenleri çinko oksit ve titanyum dioksit gibi doğal minerallerdir. Bebekler için en güvenli alternatif olarak bilinen bu kremler, kimyasal içerikli güneş kremlerinden doğal içerikleriyle ayrılır. Kimyasal güneş koruyucular, UV ışınlarını soğurup cilt üzerinde tutarak koruma sağlar. Buna karşın, doğal güneş kremleri UV ışınlarını yansıtarak vücuttan uzaklaştırır. Bu özellikleri sayesinde mineral filtreli güneş kremleri, hem doğal minerallerden üretilmeleri nedeniyle yetişkinler ve bebekler için güvenli olup hem de UV ışınlarını etkili bir şekilde uzaklaştırarak güçlü bir koruma sunar.

Rosacea ve kızarıklık gibi ısıyla etkinleşen cilde sahip olanlar için mineral güneş kremleri, ısıyı ciltten uzaklaştırdıkları için idealdir. Gözenekleri tıkama ve cildi tahriş etme olasılıkları daha düşüktür, bu da onları akne eğilimli veya hassas ciltler için ideal hale getirir. Çinko oksit (birçok mineral güneşten koruyucuların ana bileşeni) hipoalerjeniktir ve cildi nemlendirmek için cilt bakımı sağlarken hafif ve şeffaf bir formül olarak üretilebilir.

MİNERAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Güneşten gelen ışınları cilde nüfuz etmeden yansıtır ve dağıtır.

Cildi tahriş etmez ve hassas cilt tipleri için güvenli olduğu bilinmektedir.

Deriden ısıyı saptırarak rosacea ve kızarıklığı sınırlar.

Uygulama üzerine hemen çalışır.

Cildi çevresel saldırganlardan (yani kirlilikten) korur.

Fotostabildirler.

MİNERAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMLERİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Ciltte ağır hissettirebilir.

Ciltte beyaz bir kalıntı bırakabilir.

KİMYASAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMİ NEDİR?

Kimyasal filtreli güneş kremleri, güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlı etkilerini özel formülasyonlarıyla engeller. Cilt tarafından emilen bu koruyucular, güneşten gelen zararlı ışınları kimyasal olarak etkisiz hale getirir. Hafif yapılarıyla bilinen kimyasal güneş kremleri, UV ışınlarına karşı cildi korumak amacıyla geliştirilmiş kozmetik ürünlerdir. Bu kremlerin içerdiği maddeler, güneş kreminin SPF değeri ve koruma seviyesine bağlı olarak farklı oranlarda kullanılabilir.

KİMYASAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrum koruma sağlar.

Beyaz bir kalıntı bırakmadan cilde uygulanması ve emilmesi kolaydır.

KİMYASAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMLERİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Kimyasal filtrenin koruyucu mekanizması doğrudan UV ışığı altında zayıflar. Güneş koruyucu sürekli olarak yeniden uygulanmadıkça, kimyasal bariyerdeki boşluklar UV ışığının geçmesine izin verecektir. Güneş koruyucu içindeki kimyasalların konsantrasyonunun arttırılması (diğer bir deyişle daha yüksek SPF değeri) bunun için bir çözüm gibi gözükse de, konsantrasyonun (SPF) artırılması, özellikle hassas cilt tipleri için cilt tahrişi riskini de önemli ölçüde artırır.

Yan etkiler; kimyasal güneş kremlerinde yaygın olarak bulunan kimyasalların kullanımıyla ilişkilidir. Kimyasal güneş kreminin işe yaraması için cildinizin UV ışınlarını ısı olarak serbest bırakılmadan önce emmesi gerekir. UV ışınlarının yanı sıra cildiniz, koruyucu bariyeri oluşturan kimyasal güneş kremindeki kimyasal bileşikleri de emer.

KİMYASAL FİLTRELİ VE MİNERAL FİLTRELİ GÜNEŞ KREMLERİNİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mineral güneş kremlerinin iki ana etken maddesi vardır: çinko oksit ve titanyum dioksit. Bu maddeler, UV ışınlarını cilt hücrelerine ulaşmadan önce yansıtarak çalışır. Bu nedenle, mineral güneş kremleri, kimyasal güneş kremleri gibi dışarı çıkmadan 15 dakika önce uygulanmak zorunda değildir; cilde sürüldükleri anda koruma sağlamaya başlarlar. Ayrıca, fotostabil oldukları için ışığa maruz kaldıklarında kimyasal güneş kremleri kadar sık yeniden uygulanmaları gerekmez.

Sivilceye eğilimli ciltler için en iyi seçenek olarak kabul edilen mineral güneş kremleri, gözenekleri tıkama veya cildi tahriş etme olasılığı en düşük olanıdır. Çinko oksit ayrıca anti-enflamatuvar özelliklere sahiptir, bu da onu daha da avantajlı kılar.

Mineral güneş kremleri UV ışınlarını yansıtırken, kimyasal güneş kremleri bu ışınları emip zarar verici olmayan ısıya dönüştürür. Kimyasal güneş kremleri, genellikle hafif bir nemlendirici gibi hissettirdiği ve cilde daha kolay uygulandığı için popülerdir. Ayrıca, mineral güneş kremlerinin yapabileceği gibi beyaz bir kalıntı bırakmazlar.

Ancak, kimyasal güneş kremleri fotostabil değildir ve en iyi korumayı sağlamak için gün içinde sürekli olarak yeniden uygulanmaları gerekir. Ayrıca, ciltte kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce uygulanmaları gereklidir.