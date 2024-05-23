Yaza adım adım: Güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken 7 madde!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:55

Güncelleme: 23.05.2024 - 12:55

Güneş ışınlarına uzun süre korunmasız bir şekilde maruz kalmak, deri üzerinde çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle ultraviyole A ve B ışınlarının etkisiyle ortaya çıkan güneş yanıkları, ciltte lekelenmeler, kırışıklıklar ve deri kanserleri gibi problemler sıkça görülebilir. Bu nedenle güneşe çıkarken uygun güneş koruyucu ürünler kullanmak ve deri sağlığını korumak son derece önemlidir. Peki, yaza yaklaştığımız şu günlerde güneş kremi seçerken nelere önem vermemiz gerekiyor? İşte güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken 7 madde...

YOĞUN GÜNEŞ HASARI BENLERİ KANSERE DÖNÜŞTÜREBİLİR

Genetik olarak melanom adı verilen deri kanserine yatkınlığı bulunan bireylerde, güneş ışınlarının etkisiyle derideki benlerde değişimler görülebilir ve bu değişimler kansere dönüşebilir. Bu nedenle, bu tür bireylerde, benlerdeki değişimler özellikle dikkatle takip edilmelidir. Asimetrik yapılar, renk değişiklikleri, boyutta artış, benin sınırlarında belirgin değişiklikler gibi işaretlerin fark edilmesi durumunda, bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Erken tanı, melanom ve diğer deri kanserleri açısından hayati önem taşır ve bu nedenle düzenli olarak deri kontrolü yapılması gerekmektedir. Güneş ışınlarına maruz kalma süresi, korunma yöntemleri ve benlerin değişimleri konusunda bilinçli olmak, deri sağlığını korumak için önemlidir.

GÜNEŞTEN DOĞRU ŞEKİLDE KORUNMAK OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmanın en önemli yolu, güneşten doğru bir şekilde korunmaktan geçmektedir. Güneş korunma seçenekleri arasında, şapka ve şemsiye kullanımı ile güneş gözlüğü gibi aksesuarların tercih edilmesi yer almaktadır. Ayrıca, kolları ve bacakları koruyan, pamuklu ve açık renkli giysiler giymek de güneşten korunma açısından etkili bir yöntemdir.

Ancak, çok sık ihmal edilen ve yanlış kullanılan güneş kremi, özellikle açıkta kalan deri alanlarında kullanılmalıdır. Güneş kremi sadece yaz aylarında değil, her mevsim kullanılmalıdır. Kullanılan güneş kremi, SPF (güneş koruma faktörü) olarak adlandırılan değerin 30'un altında olmamasına dikkat edilmelidir. SPF değeri yüksek olan güneş kremleri, ciltteki güneş yanıklarını ve hasarını önlemeye yardımcı olurken, cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Bu nedenle, güneşten korunma yöntemlerinden biri olarak düzenli olarak güneş kremi kullanımı önemlidir.

YÜZ BÖLGESİNE YARIM ÇAY KAŞIĞI KADAR GÜNEŞ KREMİ UYGULANMALIDIR

Dışarıya çıkmadan önce, güneşe maruz kalacak tüm açıkta kalan deri alanlarına en az SPF 30 özellikli bir güneş kremi sürülmesi önemlidir. Bu, cildi güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur. Kapalı ortamlarda bile bulunulsa, güneş kremi her 2-3 saatte bir yeniden uygulanmalıdır. Özellikle yüz bölgesi için gereken güneş kremi miktarı, yaklaşık olarak yarım çay kaşığı kadardır. Ancak, kulaklar, boyun ve dekolte gibi genellikle göz ardı edilen bölgelere de güneş koruyucu krem uygulanması önemlidir.

Güneş koruyucu kremler çoğunlukla suya dayanıklı olsa da, suyla temas sonrasında koruyuculuğu azalabilir. Bu nedenle denize veya havuza girdikten sonra cilt yıkanıp kurulandıktan sonra güneş kremi tekrar uygulanmalıdır. Bu, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar ve güneş yanıklarının önlenmesine yardımcı olur.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 MADDE

1. Güneş kremi seçimi uzman kontrolünde yapılmalıdır. Dermatoloji uzmanı cilt tipinize ve mevcut cilt problemlerinize göre önerilerde bulunacaktır. Gelişigüzel güneş kremi kullanımı cilde zarar verebilir. Her cilt tipi için farklı ürünler bulunmaktadır.

2. Yüz bölgesi için cilt tipi yağlı olan kişiler su bazlı yapıda olan yağsız, komedojenik olmayan (siyah ve beyaz nokta oluşturmayan) güneş kremlerini tercih etmelidirler. Bu ürünler çoğunlukla jel, jel-krem veya losyon yapısındadırlar.

3. Cildi kuru olan ve orta yaş üzeri kişiler ise nemlendirme özelliği olan ve antioksidan içeriğe sahip güneş kremlerini tercih edebilirler. Bu ürünler ise genellikle krem ve losyon formundadırlar.

4. Rozasea hastalığı (gül hastalığı) olan ve cildi aşırı hassas kişiler ise mümkün olduğunda kimyasal içeriği azaltılmış, alerji riski düşük ürünleri kullanabilirler.

5. Gebelerde ve emziren kadınlarda ise genellikle mineral filtreli olan, yani kimyasal filtre özelliğine sahip içerikleri içeremeyen güneş kremleri seçilmelidir.

6. Güneş kremlerinin 6 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı olası alerjik reaksiyonlardan dolayı önerilmemektedir. Bu yüzden 0-6 ay arası olan bebeklerin fiziksel koruyucu kıyafetlerle güneşten korunmaları gerekmektedir.

7. Altı aydan daha büyük bebeklerde ise bebekler için özel üretilmiş güneş kremleri tercih edilebilir. Yüz harici vücut bölgeleri için kullanılacak olan güneş kremleri ise daha büyük boyutlarda olan losyonlar ve spreyler olarak kullanılabilir.