Cinsel terapilerde en çok sorulan soru ve cevapları

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:42

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:43

Cinsel sağlık, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir konu. Ancak bu alandaki sorunlar, çoğu zaman konuşulmaktan çekinildiği için çözümsüz kalabiliyor. Cinsel terapiler, çiftlerin veya bireylerin cinsel yaşamlarındaki sorunlara yönelik profesyonel destek sunduğu gibi, bu konuda merak edilen birçok soruya da ışık tutuyor. İşte cinsel terapilerde uzmanlara en çok yöneltilen sorular ve cevapları....

1. Ben normal miyim?

İnsanlar sürekli olarak yatak odasının içinde ve dışında yaptıkları, hissettikleri ve fantezi kurdukları şeylerin "normal" olup olmadığını bilmek isterler, bu arzu seviyeleri veya cinsel organlarının şekli ve boyutu olsun. Aslında, seks terapisti Shannon Chavez , HuffPost'a bu sözde cinsel normlara uymaya çalışmanın hastalarında sıkıntıya neden olduğunu söyledi.

"Çoğu insan, belirli bir cinsel kaygıyla başa çıkan tek kişinin kendileri olmadığını veya bu kaygının başkalarının da bildirdiği bir şey olduğunu ve umut olduğunu öğrenince çok rahatlıyor," dedi.

2. Orgazm olmayı öğrenebilir miyim?

Seks terapisti Vanessa Marin'in ofisinde, kadınlardan en çok aldığı soru şudur: Orgazm nasıl olur ? Hatta kadınlara tam da bunu nasıl yapacaklarını öğretmek için tasarlanmış, Finishing School adında uygun bir çevrimiçi kurs bile oluşturmuştur .

"Henüz ilk orgazmınızı yaşamadıysanız, orgazmın bir beceri olduğunu bilmeniz önemlidir," dedi. "Diğer tüm beceriler gibi, öğrenmek zaman, sabır ve pratik gerektirir. Ancak neyse ki orgazm öğrenilebilecek en eğlenceli şeylerden biridir."

Jinekolojik sorunlar gibi bazı fiziksel faktörler ve geçmiş travmalar, depresyon ve anksiyete gibi bazı psikolojik faktörler , orgazmı bazı kadınlar için özellikle zor hale getirebilir. Ancak diğerleri için orgazma ulaşmak sadece bir eğitim meselesi olabilir. Bu nedenle, belirli teknikleri öğrenmek , seks oyuncaklarıyla oynamak veya fantezilerinizi keşfetmek, doruğa ulaşmanıza yardımcı olabilir.

3. Partnerime nasıl orgazm yaşatabilirim?

Seks sadece her iki partnerin de orgazm olması anlamına gelmez, ancak kesinlikle çok hoş bir bonustur. Ancak birçok insan özellikle kadınlar sadece penetratif seksle orgazm olamaz. Bazı insanlar öncesinde konuşma ve ön sevişme ister; diğerleri ise bol miktarda klitoris uyarımına ihtiyaç duyar . Ve sonra doruğa ulaşmak için uygun zihinsel durumda (örneğin rahatlamış, iyi dinlenmiş) olması gerekenler vardır.

Mesele şu ki, bir insanı tahrik etmenin kesin bir yolu yoktur. Her partnerin kendisi için en etkili yolu kişisel olarak bulması ve bunu partnerine iletmesi gerekir. Seks terapisti Stephen Snyder'ın hastalarına hatırlattığı gibi, her kişi kendi orgazmından sorumludur.

4. Penisim çok mu küçük?

Boyut bazı erkeklerin düşündüğü kadar önemli değildir . Ancak bu, erkek hastaların Chavez'in ofisine gelip üyelerinin boyutunun en azından ortalama olduğuna dair güvence aramasını engellemiyor. Porno filmlerde görülen olağanüstü büyük penislerin erkeklere gerçek bir penisin nasıl göründüğüne dair çarpık bir his verdiğine inanıyor.

"Ortalama olanın ne olduğu ve belirli bir boyutun bir partner tarafından daha kabul edilebilir olup olmayacağı ve zevk vermek için daha uygun olup olmayacağı konusunda çok fazla endişe var," dedi. "Pornografinin birçok erkekte endişe yaratan penis boyutu konusunda gerçekçi olmayan normlar belirlediğine inanıyorum."

5. Eşim artık asla seks yapmak istemiyor, sorun ne?

Uzun süreli bir ilişkide, cinsel arzudaki dalgalanmalar normaldir . Ancak cinsel hayatınız olmadığında ve kocanız veya karınız romantik bir partnerden çok bir oda arkadaşı gibi hissetmeye başladığında , muhtemelen sorunun köküne inmenin zamanı gelmiştir. Snyder, ofisindeki endişeli, seks açlığı çeken eşlerden sık sık bu şikayeti alır.

"Düşük testosterondan depresyona kadar sayısız neden var," dedi Snyder. "Ancak özellikle erkekler arasında ortak bir nokta varsa, o da eşlerini hayal kırıklığına uğratmaktan çok korkma eğiliminde olmalarıdır. Kadın hayal kırıklığını hissettiğinde, gururunu korumak için genellikle duygusal ve cinsel olarak geri çekilir."

Kadınlar için stres ve bitkinlik, yatak odasında sıkılma hissi veya genel olarak ilişkide bağlantı eksikliği gibi durumlar çoğu zaman arzunun önüne geçebiliyor.

6. Cinsel hayatımızı nasıl canlı tutarız?

Marin, "Çoğu değerli şey gibi, iyi ve sağlıklı bir seks hayatı da çalışma gerektirir ; tesadüfen gerçekleşmez. Uzun süreli birçok çift, bunun doğal olarak gerçekleşmesi gerektiğini düşündükleri için o cinsel kıvılcımı canlı tutmakta zorlanır, dedi.

"Cinsel hayatınıza herhangi bir çaba harcamak zorunda kalmanız, ilişkinizde bir şeylerin 'bozuk' olduğunun bir işareti olarak görülüyor," dedi. "Bu gerçeklerden çok uzak. Harika seks, büyük çaba gerektirir. Aktif ve tatmin edici bir seks hayatı istiyorsanız, onu heyecanlı tutmak için bir ekip olarak birlikte çalışmalısınız."

Örneğin, çiftler yeni pozisyonlar veya rol yapma oyunları denemeyi, yoğun dönemlerde seks planlamayı ve değişen istekleri hakkında iletişimi sürdürmeyi düşünebilirler.

7. Ereksiyonlarımın kontrolünü nasıl yeniden kazanabilirim?

ABD'de 18 milyondan fazla erkeğin erektil disfonksiyondan etkilendiği tahmin ediliyor . Sorun devam ederse, kişiyi kaygı ve utanç sarmalına sokabilir ve bu da mevcut sorunu daha da kötüleştirir . Cooper, HuffPost'a bir hasta ereksiyon sorunuyla kendisine geldiğinde, öncelikle bunun fiziksel bir hastalık, ilaç yan etkisi veya ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanmadığından emin olmak için bir değerlendirme yaptığını söyledi . Daha sonra, ürologlar, birincil bakım doktorları ve psikiyatristlerden oluşan bir doktor ekibiyle birlikte çalışarak semptomların bazılarını hafifletebilecek bir plan oluşturmaya yardımcı oluyor.