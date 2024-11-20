Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Meli Bendeli isyan etti: 'Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı…'
Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah' karakteriyle yıldızı parlayan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak 'Meli Bendeli' adını almıştı. Sektörden uzaklaşan ünlü oyuncu bu uzaklaşmanın kendi isteğiyle olmadığını söyledi. Trans birey olduğu için yaşamak zorunda kaldığı hayat biçimine isyan etti.
Cinsiyet geçiş ameliyatı olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, dış görünüşünü değiştirmesinin ardından ismini de Meli Bendeli olarak değiştirmişti.
Yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bendeli, seks işçiliği yapmak zorunda bırakıldığını söyleyerek isyan etti.
ÖDÜLÜNÜ ‘KEŞKE’LERLE ALDI
Son olarak Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nden ödül alan ünlü isim konuşmasında, “Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" sözlerini kullandı.
SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Bendeli’nin yürek burkan sözleri sosyal medyada yankı bulurken kullanıcılar, "Keşke böyle olmasaydı", "Annem dedi mahvoldum" yorumlarında bulundu.
Etiketler: #Meli Bendeli #Çukur
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