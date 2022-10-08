Cinsiyet eşitliği için 'Mor Masallar'
Eksi 18 Edebiyat Topluluğu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği odağında hazırladığı “Mor Masallar” adlı kitap, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesi yayımlandı. Kitaptan elde edilen gelirin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlanacak.
Hak, adalet ve cinsiyet eşitliği kavramlarını masallarla anlatmak isteyen Eksi 18 Edebiyat Topluluğu, Mor Masallar projesini yaşama geçirdi. Öğrenimin yanı sıra kültürel eğitimin küçük yaştan itibaren bilinçlere yerleştirilmesi gerektiğini düşünen topluluk, masallarla çocuklara ulaşmayı hedefliyor.
Nevzat Süer Sezgin, Elif Çelebi ve Gülay Pamuk’un derlediği, ressam Beste Örge Sağlam’ın çizimlerinden oluşan 20 yeni masalla, özellikle kız çocukların potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması ve çocuklar arasındaki ayrımcılığa son verilmesi amaçlanıyor.
‘ÇAĞDAŞ NESİLLER’
Projenin derleyicilerinden Çelebi, masalların toplumla büyük ilişki içinde olduğunu dile getirirken; eşit, adil, şiddetten uzak ve dayanışmayla örülmüş yeni bir anlatım denediklerini vurguladı. Çelebi, “Eşitlikçi toplumsal yaşam örneklerini, çocuklara erken yaşta masallar yoluyla anlatarak; umut dolu, çağdaş nesiller yetişmesinde ufak da olsa bir katkı sunmak istiyoruz" dedi.
GELİRİ MOR ÇATI’YA
Kitap özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz dağıtılırken, satışından elde edilecek gelirin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’na aktarılacak.
Daha çok çocuğa ulaşmak hedefiyle hazırlanan çalışmaya oyuncular Jülide Kural ve Tilbe Saran da sesleriyle destek verdi.
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