Civan Canova hayatını kaybetti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:58

Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi.

"CİVAN HUZUR İÇİNDE DOLAŞ"

Ölüm haberini duyuran oyuncu Esra Dermencioğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" dedi.

AKCİĞERİNDE KİTLE TESPİT EDİLMİŞTİ

Civan Canova bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Canova iki hafta önce hastaneden yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde, onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.

CİVAN CANOVA KİMDİR?

1955 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı.

1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi.

1994’te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Bu oyunu Kenan Işık tarafından sahnelendi; İsmet Küntay En İyi Yazar Ödülü’ne ve Avni Dilligil En İyi Tiyatro Yazarı Ödülü'ne değer görüldü.

1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazdı ve dizide Ataç karakterini canlandırdı.

2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.