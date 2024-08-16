Cizre'de toprağın ne kadar verimli olduğunu kanıtlamak için ekti! Bir ağaçtan 20 kilo ürün aldı...

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:15

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:15

Cizre'nin Kale Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Yasa Yural, bölgedeki toprakların ekime elverişli olduğunu göstermek ve ağaç dikmenin önemini insanlara göstermek için birçok meyve ağacının dikimini gerçekleştirdi.

Bundan önceki yıllarda bölgenin tamamının bağ ve bahçelerden oluştuğunu ifade eden Yural, şehirleşme ve betonlaşmanın yaygınlaşması ile bağ ve bahçelerin yok olmaya başladığını, bölgenin topraklarının ne kadar verimli olduğunu bildiğini, bunun için de bunu insanlara göstermek amacıyla muz fidesini bahçeye ektiğini söyledi.

Bu meyve ağacını bahçesine ekmesindeki amacının kendi çocuklarına doğal, ilaçsız tam tarıma dayalı sebze ve meyve yetiştirmek olduğunu belirten Yural, "Bahçemde incir ağacı, nar ağacı, avokado bile ektim. Geçen yıl Hatay'dan bir arkadaşım bana Anamur muzunu gönderdi ve gönderilen fideyi bahçeme ektim. Şehrimizin toprağının her çeşit meyvenin yetişmesine ne kadar elverişli olduğunu anlatmak ve göstermek istedim" dedi.

Ticaret için muz yetiştirmediğini aktaran Yural, "Sadece yetişip yetişmeyeceğini denemek istedim. Ama bu denemem olumlu sonuçlandı ve bu muz yetiştirirken hiçbir ilaç kullanmadım. Ağacın istediği suydu ben de su verdim. Görüyorsunuz şu anda meyve vermiş durumda. Herkes bana bu bölgede muzun olmayacağını, belirli bölgelerde olacağını söyledi. Ben de sadece denemek istedim. Şu an ağacımız meyve verdi. Muzun yetişmeyeceğini söyleyen arkadaşlarıma da yavru fide vererek bahçelerine ekmesini sağladım" ifadelerini kullandı.

Bahçedeki muz ağacından 15 ile 20 kilo arasında muz topladığını kaydeden Yural, yeşil bir Cizre ve yeşil alanlar için herkesi ve her kesimi ağaç dikmeye davet ettiğini söyledi.