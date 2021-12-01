CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu ekrandan aldı
Amerikan televizyonu CNN, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo'nun görevini askıya aldı.
CNN'den yapılan açıklamada, New York Başsavcılığı tarafından yayımlanan belgelerde, Chris Cuomo'nun, abisinin cinsel taciz suçlamalarından aklanması için sürece uygunsuz şekilde sürece dahil olduğu belirtilerek, "Bu nedenle, sonraki değerlendirmeye kadar Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık." denildi.
New York Başsavcılığının açıkladığı belgelerde, CNN sunucusunun, abisi Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.
En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.
Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.
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