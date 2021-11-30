TRT'den Masumlar Apartmanı kararı
TRT 1, Masumlar Apartmanı dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünün yayın saatini değiştirdi
Başrolleri Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı OGM Pictures'ın TRT 1 için çektiği Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam ekrana gelecek bölümünde değişiklik yaşandı.
TRT 1, Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm yayın saatiyle ilgili değişikliğe gitti.
Dizinin bu akşamki 49. bölümü özetsiz yayınlanacak. Sebebi ise saat 22:00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınına katılacak olması.
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