CNN, dünyanın en lezzetli mantılarını seçti: Türkiye de listede

04 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Türkiye’de en çok sevilen lezzetlerin başında gelen ve çeşit çeşit türü bulunan mantı, farklı yapılış ve pişiriliş biçimleriyle dünyanın dört bir yanında da tercih ediliyor.

İtalyanlar Ravioli, Çinliler Wonton yerken, Türkiye’den Kayseri mantının başkenti olarak anılıyor.

ABD’nin köklü yayın kuruluşlarından CNN International, dünyanın dört bir yanından en lezzetli mantıları derledi. Listede Türkiye de yer aldı.

İşte CNN'e göre dünyanın en iyi mantıları...

XIAOLONGBAO- Çin: Bambu sepetlerde servis edilen bu çin mantısı, et suyu ile pişiriliyor.

RAVIOLI- İtalya: Makarnanın ana vatanı olarak bilinen İtalya’da dolgulu makarna ve mantılar da oldukça popüler. Bunların arasında en bilinen ve sevileni de kuşkusuz ravioli.

SICHUAN BAHARATLI WONTON- Çin: Yine bir Çin mantısı olan wonton, genelde Sichuan biberi ve siyah sirke sosuyla tatlandırılmış baharatlı bir çorbayla birlikte servis edilir.

MANTI- Türkiye: Moğol İmparatorluğu döneminde Orta Asya’yı dolaşan Türkler tarafından benimsenen mantı, yoğurtla servis edilir, kırmızı biber ve eritilmiş tereyağı ile tatlandırılır. Türkiye başta olmak üzere, kuzeybatı Çin, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilir.

BRYNDZOVE HALUSKY- Slovakya: Slovakya’da ulusal bir yemek olan bryndzové halušky, bir Slovak koyun peyniri olan bryndza ile servis edilen ve üzerine pastırma veya domuz yağı serpilmiş bir patates köfte yemeğidir.

SIOMAY- Endonezya: Sebze ve fıstık sosuyla servis edilen buğulanmış balıkla doldurulmuş hamur, Çin’de oldukça yaygın olarak tüketilmektedir.

PIEROGi- Polonya: Polonya’da çok sevilen bu hamurlar patates, kıyma, peynir, meyve veya lahana turşusu ile doldurulabilir. Genellikle kaynatılır, ardından soğanla birlikte tereyağında tavada kızartılır.

DUSHBARA- Azerbaycan: Bu Azerbaycan mantısı kuzu veya dana eti ile doldurulur ve genellikle et suyu içinde servis edilir. Küçük boyutunun yanı sıra sirke ve sarımsak sosu da Dushbara’nın en spesifik özelliklerinden biridir.

KARTOFELLKNOEDEL- Almanya: Patates mantısı genellikle et yemekleriyle birlikte servis edilir.

COXINHA – Brezilya: Brezilya’da popüler bir sokak yemeğidir: ortası kıyılmış tavuk ile kızarmış hamurdan yapılır.

PELMENI- Rusya: Pelmeni, muhtemelen Moğollar tarafından Rus mutfağına tanıtılan mantıdır. Türk mantısı ve doğu Avrupa pierogi’sine benzer şekilde, kalınlığı oldukça önemlidir.

DIM-SIM- Avustralya: Dim sim, lahana ile karıştırılmış et veya balık kombinasyonundan oluşan bir mantıdır. Buharda pişirilebilir, derin yağda kızartılabilir veya mangalda pişirilebilir. Avustralya ve ABD’deki Çin mutfağının yorumu sonucu ortaya çıkmıştır.

BANH BOT LOC- Vietnam: Banh bot loc, tapyoka unundan yapılmış ambalajlı Vietnam domuz eti ve karides mantısıdır. Pişirildiğinde tapyoka unu berraklaşır ve şeffaf bir görüntü verir. Buğulanarak veya haşlanarak yapılır, yaprağa sarılı servis edilir.

EMPANADA- Arjantin: Arjantin’e (veya komşu Latin Amerika ülkelerine) gittiyseniz, Empada’nın ne kadar lezzetli olduğunu bilirsiniz. Et, balık veya diğer dolgularla doldurulmuş hamur işi, daha sonra fırınlanarak veya kızartılarak servis edilir.

KIMCHI MANDU- Kore: Kimchi Kore’de her yerde olduğu gibi, Çin ve Japon mutfağında da oldukça sevilen bir mantı türüdür.

CANEDERLI- İtalya: İtalyanların en sevdiği mantılardan biri olan Canederli, içerisine soğan, peynir, pastırma, jambon gibi ürünler doldurularak yapılıyor.

ASHAK- Afganistan: Bu vejetaryen mantı Afganistan’da oldukça popüler ve tadı mantıya benzetiliyor.





Kaynak: Sözcü