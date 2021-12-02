'Evde Tek Başına'nın evi kiraya veriliyor: Tek gecelik fiyatı belli oldu
"Evde Tek Başına" (Home Alone) filminin çekildiği ev, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb aracılığıyla rezervasyona açıldı ve evde gecelik konaklama fiyatı 25 dolar olarak belirlendi.
Ailesinin geri kalanı tatile gittiğinde yanlışlıkla evde bırakılan ve sonunda birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorunda kalan Kevin McCallister'in maceralarını konu alan "Evde Tek Başına" filmindeki ev için rezervasyonlar 7 Aralık'ta başlayacak.
Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, klasik tatil filminde gösterilen Chicago bölgesindeki evde sadece bir gecelik konaklama 25 dolar olarak belirlendi.
Evin misafirleri filmin ikonik sahnelerinde olduğu gibi televizyon izlerken bir şeyler yiyebilecek ve Kevin'in tıraş losyonundan kullanabilecek.
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