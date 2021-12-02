'Evde Tek Başına'nın evi kiraya veriliyor: Tek gecelik fiyatı belli oldu

02 Aralık 2021 Perşembe, 14:44

Ailesinin geri kalanı tatile gittiğinde yanlışlıkla evde bırakılan ve sonunda birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorunda kalan Kevin McCallister'in maceralarını konu alan "Evde Tek Başına" filmindeki ev için rezervasyonlar 7 Aralık'ta başlayacak.

Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, klasik tatil filminde gösterilen Chicago bölgesindeki evde sadece bir gecelik konaklama 25 dolar olarak belirlendi.

Evin misafirleri filmin ikonik sahnelerinde olduğu gibi televizyon izlerken bir şeyler yiyebilecek ve Kevin'in tıraş losyonundan kullanabilecek.