CNN Türk, 'PKK'lı Ferhat Tunç öldürüldü' haberinin fotoğrafına türkücü Ferhat Tunç fotoğrafı kullandı
CNN Türk, "PKK'lı Ferhat Tunç öldürüldü" açıklamasına şu anda yurt dışında bulunan müzisyen Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı. Sanatçı Ferhat Tunç konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ferhat Tunç" adlı bir PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. CNN Türk de, açıklamanın haberleştirildiği Youtube videosunda, "PKK'nın üst düzey kadrosuna büyük darbe" başlığıyla sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı. CNN Türk'ün fotoğraf kullanımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, sanatçı Ferhat Tunç'tan açıklama geldi.
TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI
Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, PKK'lı Ferhat Tunç adlı bir gencin yaşamını yitirdiğini iddia etti. İktidar güdümündeki medya ise haberi benim fotoğrafımı kullanarak, iktidar yanlıları da hesabımı etiketleyerek servis etti. Ölümü her türlü kirli çıkar ve algıları için kullananları kınıyorum" mesajını paylaştı.
Avukatının konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Tunç, konuyu yargıyı taşıyacağını duyurarak, "Kandan ve ölümden beslenenlerden çok yakında kurtulmak umuduyla" dedi.
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