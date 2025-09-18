Coachella nedir? Coachella 2026 ne zaman? Coachella 2026'da kimler sahnede olacak?

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu. Peki, Coachella 2026 ne zaman? Coachella 2026'da kimler sahnede olacak?

COACHELLA NEDİR?

Coachella, 1999 yılında Goldenvoice tarafından başlatılan ve 2001'den itibaren her yıl düzenlenen bir müzik ve sanat festivalidir.

COACHELLA 2026 NE ZAMAN?

Coachella Müzik ve Sanat Festivali gelecek yıl 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

COACHELLA 2026'DA KİMLER SAHNEDE OLACAK?

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu.

Festivalin bu yılki diğer dikkat çeken isimleri arasında; The Strokes, Nine Inch Nails, David Byrne, Iggy Pop, Young Thug, Addison Rae, Sexyy Redd, Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, FKA Twigs ve PinkPantheress yer alıyor.

Justin Bieber, Sabrina Carpenter ve Karol G; Kaliforniya'da düzenlenen festivalde baş sanatçılar olarak yer alacak.