Çoban uykuya dalınca sürüsü derede mahsur kaldı
Trabzon'da sürüsünü otlatan çoban uyuyakaldı. Başıboş kalan küçükbaşlar indiği derede mahsur kaldı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi´nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi´nde mahsur kaldı.
Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.
Kısa sürede bölgeye gelen çoban ise görevlilere uyuyakaldığını söyledi.
Dereden hayvanlarını çıkaran çoban, yoluna devam etti.
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