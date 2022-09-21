Çoban uykuya dalınca sürüsü derede mahsur kaldı

Trabzon'da sürüsünü otlatan çoban uyuyakaldı. Başıboş kalan küçükbaşlar indiği derede mahsur kaldı.

DHA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:23
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi´nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi´nde mahsur kaldı.

Debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen çoban ise görevlilere uyuyakaldığını söyledi.

Dereden hayvanlarını çıkaran çoban, yoluna devam etti.


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