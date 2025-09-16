Çocuğunuzun dikkat durumunu 20 dakikada ölçümleyin

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde objektif ölçümün büyük önem taşıdığını vurgulayan Klinik Psikolog Cansu Kaya, bilgisayar tabanlı MOXO Dikkat Testi sayesinde özellikle 6-12 yaş çocuklarda dikkat, dürtüsellik, zamanlama ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülebildiğini, böylece erken dönemde önlem alınabileceğini söylüyor.

"Okul öncesi dönemde yapılan test, çocuğun dikkat becerileri ve dürtü kontrolü hakkında erken bilgi verir. Böylece okul başarısını ve sosyal uyumunu olumsuz etkileyebilecek sorunlar erken fark edilebilir" diyen Klinik Psk. Cansu Kaya, testin ailelere ve öğretmenlere yol gösterici olduğuna dikkat çekiyor.

OKUL BAŞARISINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Çocuklarda dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik veya dürtü kontrolü zayıflığı olduğunda akademik başarının da olumsuz etkilendiğini belirten Klinik Psk. Cansu Kaya, şunları aktarıyor:

"Test bu alanları netleştirir. Erken dönemde fark edilmesi, öğretmenlerin ve ailelerin çocuğa uygun destek sağlamasını kolaylaştırır. Bilgisayar üzerinden 15-20 dakika süren test, çocuklar için genellikle oyun formatında eğlenceli bulunmaktadır. Çocuğun verilen kurala uygun şekilde doğru zamanda tepki verip vermediği, gereksiz tepkilerden kaçınıp kaçınmadığı ölçülür. Böylece dikkat süresi, dürtüsel davranışlar, verilen tepkinin zamanlaması ve aşırı hareketlilik düzeyleri analiz edilir."

MOXO dikkat testinin diğer dikkat ölçüm testlerinden farkının günlük yaşamı taklit eden görsel ve işitsel dikkat dağıtıcı unsurları içermesi olduğunu belirten Klinik Psk. Cansu Kaya, "Bu sayede çocukların yalnızca laboratuvar şartlarında değil, gerçek hayata daha yakın bir ortamda nasıl tepki verdikleri gözlemlenebilir. Bu da testin güvenilirliğini artırır" dedi.

SONUÇLAR YOL HARİTASI OLUYOR

Klinik Psk. Cansu Kaya, "Test sonuçları uzman psikolog veya psikiyatrist tarafından değerlendirilir. Bu test, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini gösterir. Aileler ve öğretmenler bu raporu dikkate alarak çocuğun eğitim planını, sınıf içi desteklerini veya gerekirse psikolojik / psikiyatrik desteğini planlayabilir. Böylece çocuk hem akademik hem de sosyal hayatında daha sağlıklı bir gelişim süreci yaşayabilir" şeklinde konuştu.

VELİLER İÇİN DİKKAT GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

Klinik Psk. Cansu Kaya, velilere okul çağı çocuklarının dikkat gelişimini desteklemeleri için şu önerilerde bulundu:

Oyunlar ve aktivitelerle dikkat geliştirme çalışmaları yapmak: Yapboz, eşleştirme, hafıza oyunları, satranç gibi zihinsel aktiviteler çocuğun dikkat becerisini güçlendirir.

Çocuğun ekran süresini sınırlamak: Fazla ekran maruziyeti dikkat süresini olumsuz etkiler. Ekran yerine kitap okuma veya sanatsal faaliyetler teşvik edilmelidir.

Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme sağlamak: Kaliteli uyku ve dengeli beslenme beyin gelişimi için temel unsurlardır.

Hareket ihtiyacını karşılayacak fiziksel aktiviteler sunmak: Spor, dans veya açık havada yapılan etkinlikler çocukların enerjisini sağlıklı bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olur.

Günlük rutinler oluşturmak ve kuralları netleştirmek: Çocuğun gününü planlı yaşaması dikkat becerilerinin gelişmesine destek olur."

Klinik Psikolog Cansu Kaya son olarak "Her çocuk farklıdır. Doğru zamanda doğru destek sağlandığında dikkat eksikliğinin veya odaklanma sorunlarının çocuğun geleceğini olumsuz etkilemesinin önüne geçilebilir. MOXO testi bu sürecin ilk adımında önemli bir yol haritası sunmaktadır" ifadelerini kullandı.