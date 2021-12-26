Çocuklarda aspirin kullanımı uyarısı: 'Reye sendromuna neden olabiliyor'
Antalya Kepez İlçe Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, aspirinin çocukluk çağında yüksek ateşte, gribal enfeksiyonlar ve suçiçeği gibi durumlarda kullanılmasının Reye sendromu denen, ani gelişen karaciğer yetmezliği, beyin zedelenmesi, bilinç bozulması, koma, acil karaciğer nakli gereksinimi ve büyük oranda da ölümlere neden olabileceğini söyledi.
Kış günlerinin gelmesiyle birlikte çocuklar arasında ateşli enfeksiyon sıklığının arttığını bildiren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, bu durumda ebeveynleri mutlaka bir doktora başvurmaları konusunda uyardı.
Çocuklarının ateşini düşürmek için doğal yöntemlere ilave olarak, ateş düşürücü ilaçların da kullanıldığına dikkat çeken Demir, “Öncelikle belirtmeliyim ki; özellikle bebeklik çağında yüksek ateş önemlidir ve mutlaka çocuk doktorunuza başvurmalısınız. Ateş düşürücü ilaçların da doktorunuzun önerdiği şekilde yaş ve kiloya göre dozu ayarlanarak belirli aralıklarla kullanılması uygun olacaktır“ dedi.
"BİLİNÇSİZCE KULLANILMAMALI"
Erişkinlerde sıkça kullanılan aspirin ilacının özellikle de adının önüne bebek kelimesi gelince sanki çocukluk döneminde kullanılan bir ilaç olarak yanlış bir algı oluşabildiğine değinen Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demir, “Bebek aspirininin bebeklik çağı ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece dozajı düşük olduğu için böyle adlandırılmıştır. Aspirinin çocukluk çağında yüksek ateşte, gribal enfeksiyonlar ve suçiçeği gibi durumlarda kullanılması Reye sendromu denen, ani gelişen karaciğer yetmezliği, beyin zedelenmesi, bilinç bozulması, koma, acil karaciğer nakli gereksinimi ve maalesef büyük oranda da ölümle sonuçlanabilen bir duruma sebep olabilmektedir. Çocukluk döneminde doktor tarafından romatizmal hastalık, kalp hastalığı, pıhtılaşma bozukluğu gibi sebeplerle aspirin kullanılabilir. Bunun dışında kesinlikle aspirin bilinçsiz şekilde kullanılmamalıdır“ diye konuştu.
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