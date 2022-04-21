Çocuklarda PFAPA hastalığı artıyor!

21 Nisan 2022 Perşembe, 14:20

PFAPA hastalığının nedeninin tam olarak bilinememekle birlikte 2-5 yaş aralığındaki çocuklarda daha sık görüldüğünü ve çoğu zaman bademcik iltihabıyla karıştırıldığını söyleyen Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Ozan Urem, “PFAPA hastalığı muayene bulguları ve bazı laboratuar bulgularıyla bademcik iltihabıyla karışmakta bu da hastalığın tanısının konulmasında ve tedavide zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki tek seferle PFAPA tanısı konulması güçtür çünkü hastalık yapısı itibariyle tekrarlama özelliğine sahip olmaktadır. PFAPA hastalığında da bademcik iltihabında olduğu gibi lenf bezlerinde şişme, yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülmektedir ve sıkça bademcik iltihabı tanısı almaktadır.

- Bademcik iltihabında uygun ateş düşürücü dozuyla ateşte düşme olmakta, PFAPA`da ise maalesef ateş düşürücülere yanıt olmamakta ve çocuğun yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüş görülmektedir. PFAPA hastalığında ateş, boğaz ağrısı gibi bulgulara ek olarak ağız içinde yaralar sıklıkla görülmekte nadiren eklem ağrıları, ishal eşlik edebilmektedir. PFAPA hastalığının bademcik iltihabından ayrımında boğaz örneği incelenmesi önemli yer tutmaktadır. PFAPA`da boğaz örneği incelemesinde mikrop üremesi olmazken bademcik iltihabında mikrop üremesi olmakta ve bu nedenle antibiyotik kullanılması gerekmektedir. PFAPA`da ise antibiyotik tedavisi işe yaramamaktadır. Bu hastalıkta temel tedavi yaklaşımı çocuğa uygun tip kortizonun, etkin ve en az yan etkiye sahip dozda verilmesidir” dedi.

"ÇOĞU KEZ 8 YAŞ CİVARINDA SONA ERMEKTE VE ARKASINDA SEKEL BIRAKMADAN İYİLEŞMEKTEDİR"

3-4 haftada bir bademcik iltihabı olan, bu iltihabı antibiyotik tedavisi almasına rağmen 48 saatten uzun süren ve vücut sıcaklığı ateş düşürücüye yanıt vermeden yükselen çocukların ebeveynlerinin bu durumu muayene esnasında hekime belirtilmesi gerektiğinin önemine değinen Uz. Dr. Ozan Urem; “PFAPA tanısı konulan çocuklarımızın ailelerinin hastalığın genellikle iyi seyirli olduğunu bilmesi en önemli ve iç rahatlatıcı etmendir. Bu hastalık çoğu kez 8 yaş civarında sona ermekte ve arkasında sekel bırakmadan iyileşmektedir. PFAPA hastalığında atakları sık olan veya kortizon yanıtı sınırlı olan çocuklarımızın ebeveynleri ise farklı tedavi yaklaşımları için çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden ayrıntılı bilgi alabilir” dedi.