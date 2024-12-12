Çocukluk çağı sendromu da deniyor: PFAPA sendromu nedir, belirtileri nelerdir? PFAPA sendromu nasıl tedavi edilir?

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:48

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:48

PFAPA sendromu (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenit), genellikle çocuklarda görülen ve tekrarlayan ateş nöbetleriyle karakterize bir hastalıktır. İlk kez 1987 yılında tanımlanan bu sendrom, bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkar. PFAPA sendromu, nadir bir durum gibi görünse de çocukluk çağında en sık görülen periyodik ateş sendromlarından biridir. Peki, çocukluk çağı sendromu da denilen bu rahatsızlık nedir, belirtileri nelerdir? İşte, PFAPA sendromu ve tedavi yöntemleri...

PFAPA SENDROMU NEDİR?

PFAPA sendromu, nedeni tam olarak bilinmeyen otoinflamatuar bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminin anormal şekilde tepki vermesiyle meydana gelir ve genellikle 2-5 yaş arası çocuklarda ortaya çıkar. Hastalığın adı, ortaya çıkan ana semptomlardan türetilmiştir:

1. Periyodik ateş:

Tekrarlayan yüksek ateş nöbetleri.

2. Aftöz stomatit:

Ağızda ağrılı yaralar.

3. Farenjit:

Boğazda ağrı ve iltihaplanma.

4. Adenit:

Boyundaki lenf bezlerinde şişlik.

Hastalığın genetik bir bileşeni olduğu düşünülmekle birlikte, kesin nedeni henüz belirlenememiştir. PFAPA sendromu bulaşıcı değildir ve genellikle bağışıklık sistemindeki düzenleyici mekanizmaların bozulmasından kaynaklanır.

PFAPA SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Yüksek ateş:

Ani başlayan ve 3-7 gün sürebilen yüksek ateş nöbetleri.

Nöbetler genellikle düzenli aralıklarla (her 3-6 hafta) tekrarlanır.

2. Ağız yaraları (Aftöz stomatit):

Ağız içinde ağrılı ve beyaz renkli yaralar.

Yemek yeme ve su içme sırasında rahatsızlık oluşturabilir.

3. Boğaz ağrısı (Farenjit):

Şiddetli boğaz ağrısı ve kızarıklık.

Genellikle bademciklerde büyüme görülmez.

Lenf bezlerinde şişlik (Adenit):

Boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi ve hassasiyet.

5. Genel rahatsızlık ve halsizlik:

Ateş nöbetleri sırasında çocuğun genel sağlık durumunda belirgin bir bozulma.

PFAPA SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

1. Steroid tedavisi:

Kortikosteroidler (örneğin prednizon), ateş nöbetlerini hızla durdurabilir.

Ancak steroid kullanımı nöbet sıklığını artırabilir, bu yüzden dikkatle uygulanmalıdır.

2. Adenoidektomi:

Bazı durumlarda bademciklerin veya geniz etinin cerrahi olarak alınması semptomları tamamen ortadan kaldırabilir.

Cerrahi yöntem genellikle steroid tedavisine yanıt vermeyen vakalarda tercih edilir.

3. Destekleyici tedavi:

Ateşin kontrol altına alınması için parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar kullanılabilir.

Ağız yaraları için topikal antiseptik kremler veya ağız gargaraları uygulanabilir.

4. Diyet ve bağışıklık sistemi desteği:

Bağışıklık sistemini desteklemek için dengeli bir diyet önerilir.

Çinko ve C vitamini gibi bağışıklığı güçlendiren takviyeler faydalı olabilir.

5. Uzun vadeli takip:

PFAPA sendromu genellikle çocuk büyüdükçe kaybolur.

Uzun süreli komplikasyonlar nadirdir ancak nöbetler sırasında dikkatli takip önemlidir.