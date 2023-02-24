Çorba pişirirken 1 kaşık ekleyin, Çorba çok daha lezzetli oluyor

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:59

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 19:59

Sizlerde lokantalardaki kadar lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Tek yapmanız gerekenler vereceğimiz bu tüyolara kulak vermek. Lezzetli çorbalar yapmak için bu sırlara mutlaka kulak verin ve mutlaka çorba yaparken deneyin. Bir kez zaten çorbanızı bu sırlarla yaparsanız çok lezzetli olduğunu fark edeceksiniz.

Çorba özellikle iftarda çokça tüketilen bir besinler arasında yer alıyor. Hemen hemen herkes lezzetli çorbalar yapabilmenin yollarını arıyor.

Şimdi sizlere çorbaları daha lezzetli hale getiren püf noktalar vereceğiz.

TAVUK ÇORBASI PİŞİRİRKEN SİRKE

Tavuk çorbası pişirirken çorbayı daha lezzetli hale getirmek için içerisine mutlaka 1 kaşık sirke ekleyin. Bu sirke hem çorbayı daha lezzetli hale getirecek hem de çorbanıza şifa katacaktır.

TARHANA ÇORBASINA PATATES

Tarhana çorbası pişirirken çorbayı daha doyurucu hale getirmek için patates ekleyebilirsiniz. Ancak ekleyeceğiniz patatesi önceden haşlarsanız biraz iyi olacaktır. Böylelikle tarhana içerisinde patates çiğ kalmamış olur.

BİR PPÜF NOKTA DAHA;

Tarifsiteniz'de yer alan bilgilere göre; Tarhana çorbasının lezzetli olması için dilerseniz gerçek tavuk suyu veya et suyu da ekleyebilirsiniz.

HAZIR ÇORBALARI LEZZETLENDİRİN

Hazır çorbayı daha lezzetli hale getirmek istemez misiniz? Genelde mantar çorbası yaparken bu harika bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tencereye 1 adet soğanı ince ince doğrayarak atın ve rengi dönene dek kavurun. Ardından 1 adet yeşil biberi ince ince doğrayarak ekleyin. 5 ya da 6 adet mantarı da yemeklik olarak doğrayın ve tencereye atın.

Sonrasında birazcık kavurun.

Hazır mantar çorbasındaki paketi tencereye boşaltın ve suyunuzu ekleyin. İyice karıştırın. Çorba kısık ateşte pişerken karıştırma işlemine durmadan devam edin.

Pişmeye yakın tuzunuzu ve baharatlarınızı ekleyin. Bu yöntemle çok daha lezzetli bir mantar çorbası yapmış olacaksınız. Çorbanız biraz daha lezzetlensin diye dilerseniz kavurma aşamasında 1 çorba kaşığı kadar acı biber salçası veya domates salçası da ekleyebilirsiniz.