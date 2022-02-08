Covid-19'a karşı ev hijyeni uyarısı: 'Sık havalandırma şart'

08 Şubat 2022 Salı, 00:00

Covid-19 virüsü ve ardından gelişen varyantlar, dünya genelinde sağlık ve yaşam alışkanlıklarını değiştirdi. Pandemiden korunmaya yönelik önlemlerin bir kısmı ise başka sağlık sorunlarını beraberinde getirdi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların uzun süre evlerde kalması fiziksel ve ruhsal açıdan olumsuz etkiler yaparken çalışanların iş ve ev yaşamı dengesinin ortadan kalkması da aile içinde ilişki dinamiklerini zorladı.

Tüm bunlara karşın korona virüse karşı mücadelede önemli farkındalıklar sağlandığına dikkat çeken Dr. Filiz Arabacı, alınacak önlemlerle kış mevsiminin de sağlıklı bir şekilde geçirilebileceğini kaydetti.

EVLERDE HİJYENİN TEMELİ, SIK HAVALANDIRMA

Alınabilecek önlemleri ve yapılması gerekenleri “mekanlar, kişisel bakım ve beslenme” olarak üç başlığa ayıran Dr. Filiz Arabacı, “Özellikle evlerimizde sık kullandığımız odaları günde iki kez havalandırmak önemli. Evinizi sık sık havalandırarak odadaki hava sirkülasyonunu ve hijyeni sağlayabilirsiniz. Ayrıca dışarıdan eve gelenlerin ellerini yıkaması unutulmaması gereken bir alışkanlık olmalı. Okullarda ve iş yerlerinde de mümkün olan en sık şekilde ortamın havalandırılmasını öneriyoruz” dedi.

SU İÇİN, MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Pandeminin başından bu yana vurgulanan “maske, mesafe ve hijyen” önleminin hayat kurtardığını yineleyen Dr. Filiz Arabacı, beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıraladı:

"Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminde azalma görülüyor. Ancak su, sağlığımız için tüm vücut sistemleri açısından hayati önemde. Bu nedenle günlük su ihtiyacı giderilmeli.

Turfanda yerine mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketilmeli.

C vitamininden zengin meyveleri yerken miktar ve tüketim saatine özen gösterilmeli. Akşam geç saatlerde tüketilen portakal gibi meyveler, asidik yapıları nedeniyle özellikle gastrit ve reflü rahatsızlıkları olanlar için sorun oluşturabiliyor.

Bu dönemde ev yapımı yoğurt ve turşu tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın tatlı ihtiyacı artabilir. Bu ihtiyacı sağlıklı karbonhidratlar olan tahin-pekmez ve kuru meyveler ile karşılayabilirsiniz.

Kronik hastalıkları olanların özellikle grip ilaçlarından uzak durmaları gerekir. Grip ilaçları tansiyonu yükseltebilir, ritim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle bu tip ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktora başvurulması gerekiyor.

Astım, KOAH, diyabet ve kalp hastalıkları olan kişilerin zatürre, grip aşılarının yanı sıra Covid-19 aşılarını yaptırmaları önemli. Bu aşıların hangi aralıklarla yapılacağı konusunda uzmanından bilgi alması gerekiyor.

Vitamin ve destek ürünlerinin tüketiminde ise mutlaka bir hekim görüşü alınmalı. Sağlıklı beslenen, kronik hastalığı olmayan kişilerin vitamin ve destek ürün kullanmasına gerek kalmayabilir."