İzmir’de kadınlardan hijyenik ped eylemi: Vergi dışı bırakılsın

13 Ocak 2022 Perşembe, 10:52

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Vergi Dairesi önünde toplanan kadınlar hijyenik ped ve tampon ürünlerine gelen zamlar ile vergi oranlarını protesto etti. ''Vergilerini reglimden çek'' ''Lüks değil ihtiyaç'' yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümete tepki gösterdi.

Hijyenik pedlerin kadınlar için temel ihtiyaç maddesi olduğunu söyleyen Paltform Sözcüsü Ece Yavaş, artan hijyenik ped fiyatlarının her geçen gün sağlıklarını tehdit ettiğini belirtti ve “Regl aylık döngüler halinde gerçekleşen vajinal kanamadır. Türkiye’de bir tabu olarak görülmesi sonucunda birçok kişi regli hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan büyümektedir. TÜİK’in verilerine göre, geçen Aralık ayından itibaren hijyenik pedlerin ve tamponların fiyatlarına yüzde 51 zam yapıldı. İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle derinleşen ekonomik krizi hayatlarımızı her gün zorlaştırmakta ve temel ihtiyaçlarımıza ulaşmamızın önünde engel olmaktadır. Ücretsiz bir biçimde ulaşmamız gereken hijyenik pedler ve tamponlara gelen yüzde on sekiz vergi ve lüks tüketim olarak görülmesi iktidarın ekonomik krizi yönetmemesi ve kadın düşmanı politikalarının bir sonucudur. Regl olan herkesin bu dönemlerini sağlıklı geçirebilmesi için, regl yoksulluğunu sonlandırmaya yönelik politikalar geliştirilmelidir. Hijyenik ped, tampon başta olmak üzere tüm regl ürünlerinin ücretsiz ve herkes için ulaşılabilir olmalıdır” diye konuştu.