Çukur'un İdris babası Ercan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Ondan daha ünlü

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 19:01

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 19:01

Ercan Kesal, son dönemin en çok dikkat çeken oyuncularından. Show TV ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde İdris karakterine can veren Ercan Kesal kısa sürede bu diziyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı.

ERCAN KESAL'IN EŞİ

Ercan Kesal'ın eşi olan Nazan Kesal herkesi güzelliğiyle büyülüyor. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni olan Nazan Kesal sayısız dizi ve filmde yer aldı.







FOX DİZİSİNDE BOY GÖSTERDİ

Nazan Kesal son olarak Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı ''Bir Peri Masalı'' adlı dizide ''Harika'' karakterine can vermişti.





YENİ DİZİYLE DÖNÜYOR

Nazan Kesal şimdilerde yeni dizisi için sette. Nazan Kesal, Netflix platformunda yer alan Kubra dizisinde Çağatay Ulusoy'un annesini canlandıracak.





YENİ DİZİNİN HİKAYESİ

Kubra dizisinin konusuyla ilgili bilgilerde geldi.

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.

