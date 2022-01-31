Cüneyt Arkın: Biz Anadolu çocuğuyuz, eşcinsel bir karakteri oynamam
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, verdiği bir röportajda oynamayacağı rollere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, asla oynamayacağı rollere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz."
Daha sonra oğlu Murat Arkın'ın hatırlatması üzerine "Kulüp" dizisinde Salih Bademci’nin oyunculuğunu beğendiğini belirten Arkın, "Güzel oynamış. Duygusunu vermiş. Düşünüyorum; ben Erol Taş’la komedi bile oynadım. Romantik filmlerde oynadım, aksiyon oynadım. Daha ne olsun. Kendi adıma geride 'Ah' diyeceğim bir şey kalmamış" dedi.
'TABİİ Kİ MİLLİYETÇİYİM, NASIL OLMAM'
'Türk milliyetçi kimliğiyle bilinen Cüneyt Arkın' ifadesi hakkında açıklama yapan oyuncu, "Tabii ki milliyetçiyim. Nasıl olmam! Benim babam Kurtuluş Savaşı gazisi. Öyle bir babanın oğluyum ben. İstiklal Savaşı gibi bir savaşımız, olmuş. Kahramanlarımız var. Atatürk var ya Atatürk! Onun üzerine insan yok. Dehasının üzerine deha yok. Genel kültürü, siyasi ve askeri dehası… Ecdadımızı bilmeliyiz, tanımalıyız. Sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.
"FATMA GİRİK ÇOK YİĞİTTİ"
En hayran olduğunuz oyuncu partneriniz kimdi sorusuna ise: “Hepsinin yeri ayrıydı ama Fatma Girik çok yiğitti, çok başkaydı. ‘Büyük Yemin’ filminde neredeyse kader ortağı olduk diyebilirim. Adana’da otel yok, aynı odada kaldık, çamaşırımızı yıkardı, yemeğimizi yapar verirdi. Türkan Şoray daha bir prensesti, mesafeliydi, Filiz tam bir hanımefendi. Hülya Koçyiğit de iyi arkadaştır her zaman” sözleriyle duygusal bir cevap verdi.
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