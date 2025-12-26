D vitamini eksikliği neden geçmiyor? Takviye alırken yapılan kritik hata...

Bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar vücudun temel fonksiyonlarında rol oynayan D vitamini, eksikliği en sık görülen vitaminler arasındadır. Pek çok kişi takviye kullanmasına rağmen tahlil sonuçlarında iyileşme göremediğini ifade edilir. Yapılan klinik araştırmalar, D vitamininin emilimi için safra asitlerine ihtiyaç duyduğunu, bunun da ancak yağlı besinlerin tüketimiyle salgılandığını ortaya koydu.

YAĞLI BİR ÖĞÜNLE BİRLİKTE ALINMALI

Suyla birlikte aç karnına yutulan bir D vitamini kapsülünün biyoyararlılığının oldukça düşük olduğu saptandı. Maksimum fayda sağlamak için takviyenin; yumurta, zeytin, avokado, tereyağı veya tam yağlı yoğurt gibi sağlıklı yağ kaynaklarının bulunduğu bir kahvaltı sırasında alınması gerektiği vurgulandı.

K2 VİTAMİNİ İLE DESTEKLENMELİ

Ayrıca yüksek doz D vitamini kullanılırken, kalsiyumun damarlarda değil kemiklerde birikmesini sağlamak amacıyla K2 vitamini ile kombine edilmesinin kalp-damar sağlığı açısından daha güvenli olduğu belirtiliyor.