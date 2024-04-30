Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:15

Güncelleme: 30.04.2024 - 20:15

Hayallerinizdeki görünüme ulaşmak için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz dışında mucizeler beklememek önemlidir. Ancak bazı hilelerle ve görsel yanılsamalarla daha ince görünebilirsiniz. Bu yöntemler gerçek değişiklikler vaat etmese de anlık bir etki yaratabilir. Peki, hangi giyim ipuçları ile zayıf görünebilirsiniz? İşte daha zayıf gözükmek için 8 giyim tüyosu...

DAHA ZAYIF GÖZÜKMEK İÇİN 8 GİYİM TÜYOSU

1. Koyu renk tonlarını seçin:

Kadınlar arasında sıkça duyulan bir tavsiye, "Siyah inceltir." Bu tavsiye genellikle doğru kabul edilir çünkü siyah gerçekten şık ve ince bir görünüm sağlar. Ancak moda dünyasında birçok güzel renk bulunurken her gün sadece siyah giymek pek çekici gelmeyebilir. Siyahın şıklığı zamanla monoton olabilir. Neyse ki, ince görünmek için sadece en koyu renkleri tercih etmek zorunda değilsiniz. Açık renklerin de koyu tonlarını seçebilirsiniz. Örneğin, kar beyazı yerine krem rengi bir tişört seçebilir veya ateş kırmızısı yerine bordo renkli bir elbise tercih edebilirsiniz. Renk dünyasındaki bu nüanslar anında daha ince görünmenizi sağlar. Bir sonraki alışveriş deneyiminde kendinizi farklı renk tonlarıyla karşılaştırın, sonucun sizi şaşırtacağına emin olun.

2. Takı kullanın:

Takı her zaman iyi bir yatırımdır; her kıyafete değer katar, onu kişiselleştirir ve en önemlisi, ömür boyu kullanılabilir. Ayrıca, doğru takılar kullanılarak daha ince görünmeye veya bedeninizin öne çıkarılmasını istediğiniz bölgelerin vurgulanmasına yardımcı olabilir. Uzun küpeler, ince ve uzun bir boynu belirginleştirirken köprücük kemiğini ortaya çıkarır. Kolyeler, güzel bir dekolteli kıyafeti ve boynu vurgular. Kolye uzunluğuna dikkat edilmelidir. Kısa bir kolye boyun ve köprücük kemiğini vurgularken, uzun bir kolye dekolteyi ön plana çıkarır. Ancak, kolyenin fazla uzun olmamasına dikkat edilmelidir, aksi halde karın bölgesinde sallanarak dikkati o bölgeye çeker. Kola takılan bilezikler, bantlar ve halhallar da dikkati farklı yönlere çekebilir. Renkli ve dikkat çekici modeller yaz giysilerinde özellikle güzel görünür ve ufak fazlalıkları kamufle edebilir. Takılarınızı seçerken kıyafetinize ve vücut şeklinize uygun olmasına özen gösterin.

3. Sıkıştırma yöntemini deneyin:

Hemen şimdi deneyebileceğiniz pratik yöntemlerden biri, üstünüzü pantolon veya eteğe -o an giymekte olduğunuz her neyse- sıkıştırmaktır. Üst kıyafetiniz bluz veya t-shirt olabilir; önemli olan altına giydiğiniz kıyafetin yüksek belli olmasıdır. Bu yöntem, figürünüze hoş bir ton verir. Derin oturan pantolon veya eteğin içine sokulan üst kıyafet, daha iyi taşınır ve daha estetik bir görünüm sunar. Bedeniniz ister 34 ister 44 olsun, bu yöntemi deneyin ve farkı hemen göreceksiniz.

4. Ayakkabı seçimine dikkat edin:

Doğru ayakkabıyı seçmek, giydiğiniz kıyafetin tamamlayıcı unsuru olabilir veya görünümünüzü tamamen değiştirebilir. Ayakkabı seçimi, bacaklarınızı uzun ve daha ince göstermek için harika bir fırsattır. Yüksek topuklu olmasına gerek yok; derin kesimli ayakkabılar veya derin dekolteli babetler de aynı etkiyi yaratabilir. Önemli olan, ayakkabının ön kısmının parmakların başladığı yeri gösterecek kadar açık olmasıdır. Bu tarz ayakkabılar, bacağı optik olarak uzatır ve sizi daha ince ve uzun gösterebilir. Küçük bir topuk da bu etkiyi destekleyebilir; ancak derin kesimli babet veya ipli babet tercih ederek de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Ayakkabı seçiminde bu detaylara dikkat etmek, görünümünüzü mükemmel hale getirebilir.

5. 8'de 7 uzunluğunu tercih edin:

Son olarak, çok kolay uygulanabilecek bir moda ipucu: "8'de 7 kollar." Çok ince kadınlar bile bazen sarkan kollara sahip olabilir. Bu durumla başa çıkmak için uzun kollu giysiler tercih edebilirsiniz. Özellikle, uzun kollu giysilerin ideal uzunluğu genellikle "8'de 7" olarak adlandırılır. Bu, kolu tam olarak sarmaz, daralmaz ve biraz teni göstererek hoş bir görünüm sağlar. Özellikle transparan kumaşlarla yapılan uzun kollu giysiler, hem şık hem de pratik bir seçenek olabilir. Uzun kollu bluz veya elbiselerle, kollarınızı daha estetik bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

6. Boynunuzu görsel olarak uzatın:

Özellikle kısa ve geniş bir boyna sahip olanlar, boğazlı kazaklardan kaçınmalıdır çünkü bu tür kazaklar boynu daha da kısa gösterebilir. Doğru kesimli bir üst seçimiyle ise boyun görsel olarak daha uzun ve estetik bir şekilde vurgulanabilir. Bu nedenle, yüksek ve kapalı gömlekler yerine köprücük kemiklerinin görülebildiği üstler daha iyi bir seçim olacaktır. Köprücük kemiklerini ortaya çıkaran bir bluz veya gömlek tercih etmek, kapalı bir üste kıyasla daha ince bir görünüm sağlayabilir. Hangi kesimin kişiye en iyi yakıştığını anlamak için soyunma kabini denemeleri önemlidir. Bu küçük detayın etkisini en iyi şekilde görmek için doğrudan kıyaslama yapmak önemlidir.

7. Doğru ceketler seçin:

Birkaç kiloyu gizlemek için kullanılabilecek ipuçlarından biri, doğru ceketi seçmektir. Beli saran blazer ceketler, ince bir bel görüntüsü yaratma konusunda oldukça etkilidir. Ancak kutu gibi ve kısa kesimli ceketler, özellikle vücudu vurgulayan alt kıyafetlerle birlikte kullanıldığında daha ince bir görünüm sağlar. Ceketin uzunluğu, figür tipine bağlı olarak bel hizasında, popoya veya üst bacakların başladığı yere kadar olmalıdır. Vücudu saran düz kesimli ceketler, daha ince bir görünüm sağlar çünkü bu kesim, kadın kıvrımlarını belirginleştirir ve öne çıkarır.

8. Midi etekler kullanın:

Kısa eteklerin veya pantolonların ince bacakları bile kalın sütunlara çevirebildiği doğru. Bu yüzden, mini eteklerin yerini alan midi etekler trendi, birkaç yıl önce önemli bir dönüşüm geçirdi. Midi etekler, daha uzun bir uzunlukta olmalarıyla dikkat çekerken kişiyi şık ve sofistike gösteriyor. Ayrıca, bu uzunluğun figürü daha hoş hale getirmesi midi etekleri her durumda giyilebilir kılıyor. Ayak bilekleri ve ayakları hafifçe gösteren bu özel uzunluk, her kadın bedeninin etrafında çok güzel bir şekilde akıyor.