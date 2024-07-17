Dalaman Havalimanı, elektriğinin yarısından fazlasını güneşten karşılıyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:38

Yeşil ve sürdürülebilir unsurlarıyla ziyaretçilerini çevreci bir alanda ağırlayan YDA Dalaman Havalimanı, yıllık 4 bin 500 ton karbon emisyonunun önüne geçerek 200 bin ağacın korunmasına yardımcı oluyor.

YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Laçin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğa güzellikleri açısından en dikkat çekici ve yeşil bölgelerinden birinde yaklaşık 1100 kilometreyi aşan bir sahil şeridine hizmet verdiklerini, mimari ve çevreci konseptleri başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Dalaman Havalimanı'nın Türkiye'nin uluslararası ziyaretçi yoğunluğu açısından 5. büyük havalimanı olduğuna işaret eden Laçin, "Böylesine yeşil bir bölgede hizmet veriyoruz. 'Neden hem Türkiye'nin hem dünyanın sürdürülebilirlik açısından en yeşil havalimanlarından bir tanesi olmayalım' düşüncesiyle bu projeye başladık. Havalimanının enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 45 bin metrekare çatı üzerine 8 bin 250 kilovat kurulu gücünde güneş paneli yerleştirildi. Yaklaşık 5,4 milyon avroluk yatırım yapıldı. Şu an için bir havalimanı terminal binası çatısı üzerine kurulu dünyanın en büyük güneş enerji santrali projesi konumunda.Yıllık enerji ihtiyacımızın yüzde 55'ten fazlasını güneşten karşılıyoruz" diye konuştu.

TÜM ARAÇLAR ELEKTRİKLİ OLDU

Laçin, havalimanında güneş panelleri kullanımına ek olarak atık yönetimi, dijitalleşme ile kağıt kullanımının azaltılması ve aydınlatmada LED lambaların kullanılması gibi çevreci uygulamalara yer verildiğini dile getirdi.

Havalimanı içindeki tüm operasyonlarda yönetici ekip de dahil olmak üzere elektrikli araç kullanımına geçildiğine dikkati çeken Laçin, "Tüm araçlarımızı elektrikli araçlarla değiştirdik. Tabii ki çok verimli bir atık yönetimi yapıyoruz. Atıkları ayrıştırarak lisanslı şirketlere toplatıyoruz. Şirket içinde ve dışındaki tüm yazışmalarımızı dijital ortamda yaparak kağıt israfının önüne geçiyoruz. Sürdürülebilir yaklaşımın tüm unsurlarını havalimanımızda uygulamayı hedefliyoruz" dedi.

Laçin, mevcut kapasiteye ek olarak ikinci faz kapasite artışı için çalışmalara başladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu santral projemizi bitirir bitirmez hemen Faz 2'ye çalışmaya başladık. Şu an onay sürecindeyiz. Onay işlerimizi halleder halletmez Faz 2'de yüzde 100 enerji ihtiyacımızı karşılayacak şekilde güneş enerjisi santral projemizi genişletmeye başlayacağız. Kasımda başlamayı planlıyoruz. Ayrıca Dalaman Havalimanı olarak Dünya Havalimanları Konseyinin oluşturduğu havalimanları karbon akreditasyon programına başvurduk ve düzey 1'i direkt atlayarak düzey 2 üzerinden sertifikalandırdık. Şu anda düzey 3 için çalışmalarımızı tamamladık, çok yakın zamanda düzey 3 olarak sertifikalandırılacağız."

YOLCUNUN YÜZDE 75'İ DIŞARIDAN

2022'nin dünyadaki tüm havalimanlarında olduğu gibi YDA Dalaman Havalimanı için de bir "geri dönüş" yılı olduğunu dile getiren Laçin, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki en hızlı geri dönen havalimanlarından bir tanesiyiz diyebilirim. Şu an itibarıyla 2023'e kıyasla yüzde 10, 2019 yılına kıyasla da yüzde 14 civarında yolcu sayımızda artış var. Biz tabii sezonluk bir havalimanıyız. Yolcumuzun çoğunluğu, yüzde 75 kadarı dış hat yolcusu. Ülkeler ağırlıklı olarak İngiltere, Rusya, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri. Biz Dalaman Havalimanı olarak başta mülki idare amirimizin liderliğinde ve bir anlamda ev sahibimiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte misafirlerimize mümkün olan en konforlu hizmeti, sürdürülebilir çözümlerle vermeye devam edeceğiz."