Dalından 115'den fazla ülkeye ihracat: 40 bin ailenin geçim kaynağı...
Güneşin altın yumurtası' olarak bilinen Malatya kayısısında hasat devam ediyor. Bin bir emekle dalından toplanan kayısılar, meşakkatli sürecin ardından tüm dünyanın damağını tatlandırmak için ihracata hazırlanıyor.
Mevsimlik işçilerin çalıştığı bahçelerde toplanan kayısılar, ilk olarak kükürtlü islim damına konulduktan sonra sergene çıkarılarak güneşte kurumaya alınıyor.
Bir bölümü natürel, bir bölümü ise işlenmiş olarak hazır hale getirilen kayısılar daha sonra pazarda satışa çıkıyor.
Bu sezon kuru kayısıda rekolte 107 bin 517 bin ton olarak tahmin edilirken Malatya, Türkiye kayısı üretim alanının yüzde 62, yaş kayısı üretiminin yüzde 38, Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90, dünya kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık yüzde 55'ini karşılıyor. Kentte yaklaşık olarak 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlarken kayısıdan ortalama olarak yıllık 450-500 milyon dolar üzerinde gelir sağlanıyor. Türkiye ve dünyada bir marka olan Malatya kayısısının ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısısı olduğu biliniyor.
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