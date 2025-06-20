Damson Idris'ten şaşırtan açıklama: 'Brad Pitt’in yüzüne tükürdüm, kovulacağımı sandım'

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı F1: The Movie filminde rol alan İngiliz oyuncu Damson Idris, The Late Show with Stephen Colbert programına konuk oldu. Programda film setinde yaşadığı ilginç bir anıyı paylaşan Idris, çekim sırasında Brad Pitt’in yüzüne yanlışlıkla tükürdüğünü itiraf etti.

“EN BÜYÜK SAHNEMDİ, ÇOK GERGİNDİM”

33 yaşındaki Damson Idris, filmde çaylak F1 pilotu Joshua Pearce karakterini canlandırıyor. Brad Pitt ise eski bir F1 efsanesine hayat veriyor. Idris, “Bir keresinde Pitt’in yüzüne bağırmak zorunda kaldığım bir sahne çekmiştik ve bu benim için en büyük sahneydi. Çok gergindim. Çekimler esnasında Brad Pitt’in yüzüne tükürdüm,” diyerek setin en stresli anlarından birini anlattı.

PİTT PROFESYONELLİĞİYLE TAKDİR TOPLADI

O an çok utandığını belirten Idris, “Bir kazaydı. Öfkeli olmam gereken bir sahneydi. Pitt çok şaşırdı ama bir profesyonel gibi davranıp hiçbir şey olmamış gibi sahneyi çekmeye devam etti,” ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, yaşanan olay sonrası kovulacağını düşündüğünü de itiraf etti.

F1: THE MOVIE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yüksek tempolu yarış sahneleri ve IMAX formatıyla dikkat çeken F1: The Movie, 27 Haziran 2025’te vizyona girecek. Filmin senaryosunu, Top Gun: Maverick’in de senaristi olan Ehren Kruger kaleme aldı.

Yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski’nin oturduğu filmde, Damson Idris ve Brad Pitt’in yanı sıra Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimler de yer alıyor.