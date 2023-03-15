Dana etinden yapılan kavurmayı lezzetlendiren pişirme tüyosu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 00:26

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 00:26

Türk mutfağının en sevilen et yemeklerinden biride kavurmadır. Kuzu etiyle yapılan kavurma daha lezzetli olmaktadır. Ancak dana etiyle yapılan kavurma da çok güzel oluyor.

PEKİ DANA KAVURMA NASIL YAPILACAK?

1 kilo kuşbaşı dana eti

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı etin kendi suyu

Karabiber

Tuz

YUMUŞACIK DANA KAVURMANIN TARİFİ





Etlerimizi ve 2 diş sarımsağımızı bütün olarak düdüklü tencereye koyalım.



İçerisine üzerini geçecek kadar içme suyu ekleyip, düdüklü tenceremizin altını kapatalım.

Yaklaşık 30 dakika kadar etimizi pişirelim.

Dana eti kullandığımız için etin bu yöntem sertleşmesini önleyecektir.

Pişen etimizi yapışmaz bir tavaya alıp, tereyağının yarısını ekleyelim. Baharatlarımızı da serpiştirip, eti güzelce kavuralım.

Eti lezzetlendiren bir püf noktamız daha var. Etin kendi suyundan yarım su bardağı kadar tavaya ekleyip, yüksek ateşte et suyunu çekene dek kavurma işlemini sürdürelim. Etler suyunu tamamen çekince geri kalan tereyağını ekleyip, tuzunu da ekleyerek kavurmaya devam edelim.

Etlerin rengi değişince ocaktan alıp, sıcak olarak servis edelim

DANA KAVURMANIN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Lokum gibi pişirdiğiniz dana kavurmayı, mercimek çorbası, turşu ve tane tane pirinç pilavıyla servis edin.