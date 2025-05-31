Danla Bilic'e eski sevgilisinden tehdit: '2-3 güne ölüm haberini alırsınız'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edilerek şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Berk Çetin'in Bilic’i Eyüpsultan'da bir spor kulübünün içindeki restoranda şiddet uyguladığı, kafasından aşağı içecek döktüğü anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşadıklarının ardından Bilic şikayetçi olmuş bunun üzerine Berk Çetin tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ VE İDDİALARI REDDETTİ!

Denizli'de yakalanan Berk Çetin emniyetteki ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayette bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini öne sürdü.

ANNE ÇETİN OĞLUNU İHBAR ETTİ

Kısa süre önce Berk Çetin’in annesi Arzu Çetin, oğlunu savcılığa ihbar etti. Arzu Çetin’in savcılığa sunduğu dilekçede, Berk Çetin’in tutuklanmadan bir gün önce kendisini arayarak “Bir hata yaparsam ihbarcı olacağını” söylediği belirtildi.

Ayrıca anne Çetin, oğlunun depresyona girdiğini, ilaç kullandığını ve cezaevinden çıktıktan sonra kendisine ve Danla Bilic’e zarar verebileceği korkusunu dile getirdi.

"TEDAVİSİNİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Dilekçede şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

“Oğlum evden çıkarken Danla’yı kastederek ‘Yaşattıklarını yaşatacağım, bu daha bir şey değil’ dedi. Tedavisinin yapılması gerekiyor”

BERK ÇETİN SERBEST BIRAKILDI

Devam eden soruşturmada dün dikkat çeken gelişme yaşandı. Danla Bilic, ilk davanın görüldüğünü ve Berk Çetin'in serbest bırakıldığını söyledi.

DANLA BİLİC: 'KIZINIZIN ÖLÜM HABERİNİ ALIRSINIZ' DEMİŞ

Danla Bilic, Berk Çetin'in serbest bırakıldığını iddia ederek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında ölüm tehditleri aldığını belirtti. Bilic açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3 -4 güne alırsınız' gibi bir beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarda, bir plan yapıyor."