Darüşşafaka'dan bayram için bağış çağrısı!

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir çocuğun yaşamını değiştirmenin en büyük bayram olduğunu düşünen yurttaşları bağış yapmaya davet ediyor.

İstanbul Maslak’taki okulunda, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz bini aşkın başarılı öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bağışlardan elde ettiği geliri öğrencilerin başta eğitim olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyor.

Öğrencilerinin et ihtiyacını ise yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı'nda vekâleten kesimli kurban bağışı kabul edemiyor. Bağış yapmak isteyen yurttaşlar, https://www.darussafaka.org/bagis/bayram-bagisi web sitesinden bağış yapabilir ya da Darüşşafaka Cemiyetinin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale veya EFT yoluyla katkıda bulunabilir.

BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ, YURTTAŞLARIN DESTEĞİ İLE EĞİTİM GÖRÜYOR

Darüşşafaka’nın 1863 yılından bu yana hayırseverlerin desteğiyle, babası ve/veya annesi hayatta olmayan çocuklara şefkatli bir yuva olduğunu belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Bugün Türkiye’nin her coğrafyasından sınavla aramıza katılan öğrencilerimizi, bağışçılarımızın destekleriyle çağın en ilerisinde eğitimle donatıyoruz. Çocuklarımızın yolunu eğitimle açarak hem onların hem de ülkemizin geleceğini aydınlatma motivasyonuyla, var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu imkânları sağlayabilmemizde yanımızda olan bağışçılarımıza minnettarız. Kurban Bayramı vesilesiyle de halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Az çok demeden yapılacak her bağışla, bir çocuğun hayatında hep birlikte fark yaratabiliriz’’ dedi.