Datça'da 2 bin dönüm alanda yetişiyor: Türkiye'nin ilk turfanda mahsulü

Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates üretimi yapılan tarlalarda hasat yapılıyor.

Datça'da 2 bin dönüm alanda yetişiyor: Türkiye'nin ilk turfanda mahsulü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:02

Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gelen üreticiler, traktör yardımıyla sökümünü yaptıkları patatesleri topraktan arındırıp selelere alıyor. Ürünler, buradan ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Patates üreticisi Hasan Harıpcı, Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin Datça'da yetiştiğini söyledi.

Datça'da deniz kenarında 25 dönüm patates ektiklerini belirten Harıpcı, bu yılki mahsulden memnun olduklarını belirterek, "Dönümde 4-5 ton ürün almayı hedefliyoruz. Günlük yaklaşık üç araba Denizli ve İzmir'deki hallere gönderiyoruz. Hasat mayıs sonuna kadar devam eder." dedi.

İzmir'den patatesleri almak için gelen toptancı İsmail Güler ise Datça'da çıkan turfanda patatesleri tarladan alarak İzmir'e götürdüklerini ve buradan satışa sunduklarını kaydetti.

Datça'da yaklaşık 2 bin dönümlük alanda patates üretimi yapılıyor.


Etiketler: #hasat #muğla #Datça

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