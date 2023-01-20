Demet Akalın’dan vize sitemi: 'Lütfen vize verin'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:25

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:25

Önümüzdeki ay Kanada Toronto’da konser verecek olan Demet Akalın, vize sıkıntısı yaşıyor.

Henüz vizesi çıkmayan Akalın, sosyal medya üzerinden Kanada Konsolosluğu’na “Lütfen vize verin” sözleriyle seslendi.

“VİZE İÇİN HALA CEVAP YOK”

Demet Akalın, sosyal medya hesabından sitem ederken şu ifadeleri kullandı:

“Aralık ayında Kanada Toronto’daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce ben de Kanada Konsolosluğu’na başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok. Şubat’ta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu”