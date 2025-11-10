Demet Evgar’dan Tamer Karadağlı göndermesi: 'Aaa sessizlik mi oldu?'

Ünlü oyuncu Demet Evgar, İbrahim Selim’in YouTube kanalındaki programa konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Evgar, oyunculuk geçmişinden özel hayatına kadar birçok konuda içtenlikle konuştu.

Program sırasında Evgar, bir anısını anlatırken şu anda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı’nın adını andı. Bu sırada salonda kısa süreli bir sessizlik oluşunca, durumu fark eden Evgar esprili bir şekilde “Aaa sessizlik mi oldu?” diyerek güldü. Oyuncunun bu tepkisi üzerine stüdyo kahkahaya boğuldu.

Kahkahaların ardından sözüne devam eden Evgar’a, programın sunucusu İbrahim Selim de esprili bir göndermede bulundu. Selim, “İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya biz de,” diyerek Karadağlı’ya atıfta bulundu.

Evgar ise gülerek Selim’e, “Seni seviyorum arkadaşım,” diyerek karşılık verdi.

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler Evgar’ın doğal tavırlarını ve samimi tepkisini oldukça eğlenceli buldu.