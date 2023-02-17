Diyanet, vaizlerine 'irşad' görevi verdi: Gazetelere İslam'ı anlatacaklar!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:27

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:28

Diyanet, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde bazı değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de dün yayınlanan değişiklikler arasında vazilere yönelik düzenleme dikkat çekti.

Değişiklik öncesinde vaizlerin görevleri arasında ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak yer alıyordu.

Ancak söz konusu görev alanı genişletildi ve faaliyete taban sınır getirildi. Söz konusu yerlerin yanı sıra vaizlerin görev yapması gereken alanlara denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, medya kuruluşları da eklendi.

“İrşat hizmeti” görevi ise “en az 5 irşat faaliyetinde bulunmak” şeklinde değiştirildi.

ULUSAL BAYRAMLARA ‘DİN’ ETKİSİ

Değişiklik ile Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinde de genişleme yoluna gidildi.

Önceden yalnızca dini günlerde program düzenleme görevi olan genel müdürlük, artık ulusal günlerde de programlar hazırlayacak. Ayrıca, afet ve acil durumlarda da din hizmeti, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunacak, bu hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütecek.

Söz konusu değişikliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelmesi dikkat çekti. Genel müdürlüğün aile, kadın, gençlik ve çocukla sınırla dini konularda toplumu aydınlatma görevi de toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

GÖÇMENLER DE RADARDA

“Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri” kapsamına göçmenler ve mevsimlik işçiler de eklendi. Buna göre, Türkiye’ye sığınan yabancılara, yurt içinde göç eden Türk vatandaşlarına ve mevsimlik işçilere yönelik de “manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini” genel müdürlük planlayıp, takip edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın her fırsatta gündemine aldığı çocuk ve gençlere yönelik de ekleme yapıldı. Artık Diyanet, “gençliğin dini ve milli değerlerle barışık, vatanına ve milletine bağlı ve faydalı bireyler olarak yetişmesi için gerekli çalışmaları da yürütecek.”

EMEKLİLERE VAAZ İMKANI

Değişiklikle vaaz verebilecek kişilere de ekleme yapıldı. Önceden dini yükseköğrenim mezunu olan başkanlık personeli, dini eğitim-öğretim veren fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları ile imam-hatip liselerinin öğretmenleri vaaz verebiliyordu.

Artık bu isimlerin yanı sıra başkanlıktan emekli olan personel de müftülükten izin alarak vaaz verebilecek.

Ayrıca, yönetmelikte yer alan “Kutlu Doğum Haftası”, “Mevlidi Nebi Haftası” olarak değiştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bulunduğu haftaya denk gelen ve 23 Nisan’a karşı kutlandığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilen Kutlu Doğum Haftası’nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ icadı olduğu ve FETÖ elebaşı Gülen’in doğum gününe denk geldiği iddia edilmişti.

2017’de haftanın adı Mevlidi Nebi Haftası olarak değiştirilmişti.