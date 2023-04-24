Demleme usulü makarna.. Bir çok usta şef makarnayı böyle pişiriyor
Makarna pişirirken farklı bir tarif arıyorsanız o halde bu tarif tam size göre. İşte demleme usulü makarna tarifiyle ilgili detaylar..
Genelde makarna haşlanarak pişiriliyor. Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte ise demleme usulü makarna tarifi paylaşıldı. Klasik makarna tariflerinden daha lezzetli olan bu tarif üstelik çok daha kolay hazırlanıyor.
Demleme Usulü Makarna İçin Gerekli Malzeme Listesi
- 1/2paketfiyonk makarna
- 1adetkırmızı kapya biber
- 1adetyeşil biber
- 2adetrendelenmiş domates
- 1yemek kaşığısalça
- 2dişsarımsak
- 1çay kaşığıtuz
- 1çay kaşığıkarabiber ve pulbiber
- 1çay kaşığıkekik
Demleme Usulü Makarna Tarifi İçin Tüm Detaylar:
- Uygun bir tencereye 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip, yeşil ve kırmızı biberi doğrayıp kavuruyoruz. Üzerine rendelenmiş sarımsak ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz.
- Biraz kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesimizi ekleyerek biraz pişiriyoruz. Domates kıvam aldıktan sonra salçamızı ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz.
- Sosumuz hazır hale geldikten sonra, haşlanmamış 1 paket makarnayı, sosumuzun üzerine ilave edip 1 kere karıştırdıktan sonra, üzerini geçecek kadar kaynamış su ilave ediyoruz.
- Makarnalar piştikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.
Makarnanın çok daha lezzetli olması için dilerseniz tavuk suyu kullanabilirsiniz. Sıvı yağ olarak zeytinyağı kullanmaya özen göstermelisiniz. Midesi hassas olanlar için ayçiçek yağı önerilmiyor. Pişirdiğiniz makarnayı yoğurt, acı biber turşusu ve mevsime uygun salata ile servis edebilirsiniz.
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