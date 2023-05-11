Demlikteki kireçleri yok eden tüyo! Elmas gibi demliğiniz olacak

Yayınlanma: 11.05.2023 - 22:01

Güncelleme: 11.05.2023 - 22:01

Her gün fincan fincan çay içenleri böyle alalım. Hemen hemen herkesin çok sevdiği çay, yaz kış farketmeksizin kahvaltıların baş tacıdır. Bununla birlikte saat 5 oldu mu çay molaları verilir. Akşam yemeklerinin ardından tatlının yanında ikram edilir. Misafir geldiğinde ilk olarak çay sunulur. Kısacası Türk mutfağında çayın önemi oldukça büyüktür. Çay içmeyi hepimiz çok sevsek de çaydanlıkta zamanla oluşan kireçler, çayın lezzetini önemli ölçüde bozmaktadır. Hem sağlığınızı tehlikeye atmamak, hem de nefis bir çay demlemek için çaydanlıkta oluşan kirecin doğru bir şekilde temizlenmesi gerekir. Marketlerde çaydanlık kireci için birçok ürün olsa da, kimyasaldan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yerine evdeki malzemelerle çaydanlık kirecini çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. - Lezzet.com.tr-

Demliklerdeki kireçler, çayın tadını ve görünümünü olumsuz etkileyebilir. İşte size demlikteki kireçleri yok etmenizi sağlayacak bir temizlik tüyosu:

Limon suyu ve karbonat: Demliğin içine birkaç yemek kaşığı karbonat koyun ve üzerine bir limonun suyunu sıkın. Karbonat ve limon suyu karışımı, demliğin içindeki kireçleri yumuşatacak ve çıkarmanızı kolaylaştıracaktır.



2. Kaynatma işlemi: Demliği, karbonat ve limon suyu karışımıyla doldurun ve kaynatın. Kaynatma işlemi, demliğin içindeki kireçlerin çözülmesine yardımcı olacaktır.

3. Bekletme: Demliği kaynattıktan sonra, içindeki karbonat ve limon suyu karışımını boşaltın ve demliği soğumaya bırakın. Demliği birkaç saat bekletin, böylece kireçler tamamen çözülecektir.

4. Fırçalama: Demliği beklettikten sonra, bir fırça yardımıyla içini iyice fırçalayın. Kireçlerin tamamen çözüldüğünden emin olana kadar fırçalama işlemine devam edin.

5. Durulama: Demliği iyice durulayın ve kurumaya bırakın. Demlik, elmas gibi parlayacak ve çayınızın tadını ve görünümünü olumsuz etkileyen kireçlerden arınmış olacaktır.

Bu temizlik tüyosunu uygulayarak, demliklerinizdeki kireçleri kolayca yok edebilirsiniz. Ayrıca, düzenli olarak temizlemek kireç birikimini önleyecektir.