Denenmiş yoğurt mayalama yöntemi. Yoğurdu taş gibi yapıyor
Taş gibi yoğurt mayalamak için bilmeniz gereken bir lezzet sırrı daha var. Türk mutfağının en sevilen besinlerinden biri olan yoğurdu böyle mayalarsanız, taş gibi olacak!
Yoğurt çok faydalı bir besin. Ramazan ayında da bolca yoğurt tüketmek gerekiyor. Sahurda tüketilmesi önerilen besinler arasında da yer alıyor.
Beslenme uzmanları en sağlıklı yoğurdun ev yoğurdu olduğunu belirtiyorlar.
Peki ev yoğurdu nasıl yapılacak?
Evde yoğurt mayalamak için bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
İşte taş gibi yoğurt mayalamanız için işinize yarayacak tarif.
Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte; Taş gibi yoğurt mayalamanızı sağlayacak tarif paylaşıldı.
KAVANOZDA YOĞURT NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
2,5 litre sut
1 kaşık yoğurt
YAPILIŞI
Öncelikle tencereyi sudan geçirip, sütü içine koyun.
Sütün içerisine bir fincan koyup, altını yakın. Bu yöntem sütün taşmasını engelleyecektir.
Kaynama işlemi bittikten sonra sütten kepçe yardımıyla kavanozlara boşaltın.
Sonrasında her kavanozun içine bir tatlı kaşığı maya ekleyip 5-6 tur karıştırınız amaç mayanın her noktaya yayılmasını sağlamak.
Kavanozları mayalayacak ayarlayacağınız yere götürün.
Üzerlerini kapatıp mayalanmasını bekleyin.
Sonrasında tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun...
NEDEN EV YOĞURDU TÜKETMELİYİZ?
Yoğurdun kalsiyumun başlıca kaynaklarından olduğu herkes tarafından bilinir. Her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirmesinden bağırsak sağlığını korumasına, yağ yakımını hızlandırmasından tatlı krizini önlemesine dek vücudumuz için çok önemli faydaları bulunan ev yapımı yoğurt, hazır yoğurtlara göre daha yüksek miktarda probiyotik içeriyor. Bu bağırsak dostu bakteriler ise, bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyarak bağırsak hareketlerini düzenliyor. Yapılan çalışmalar diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gösteriyor.
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