Deneyen köfteyi böyle pişiriyor! Kuru olmadığı gibi yağda çekmiyor

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 23:28

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 23:28

İnegöl köfte denilince akla leziz, ince uzun köfteler gelmektedir. Üsküp'te yapılan köftelerde İnegöl köftesi gibi oluyor. Ancak İnegöl köftesinin daha çok daha lezzetli oluyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ünlü olan bu köfte tarifi özellikle köftecilerde sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak İnegöl köfteyi sadece dışarıdan yemenize hiç gerek yok. Aşağıda bulunan tarif ile evde kolayca İnegöl köftesi yapabilmeniz mümkün olacak. Yapacağınız İnegöl köftesinin yanına pilav ve piyaz yakışacak lezzetler arasında yer alıyor.

Habertürk'te yer alan içerikte; Lezzetli İnegöl köftesinin tüm detayları paylaşıldı. İşte o tarif

İNEGÖL KÖFTE İÇİN MALZEMELER

- 850 gram dana döş kıyma

- 150 gram orta yağlı kuzu kıyma

- 3 adet orta boy kuru soğan

- 10 gram karbonat

- 10 gram tuz

İNEGÖL KÖFTENİN HAZIRLANIŞI

Dana döş eti ve orta yağlı kuzu etinden hazırlanan karışım kıymayı karıştırma kabına alın. Kuru soğanları rendenin ince kısmıyla rendeleyip suyunu sıkarak süzdürün. Kıymayı; rendelenmiş kuru soğan, karbonat ve tuz ilavesiyle 10-15 dakika kadar yoğurun. Hazırladığınız köfte harcını kapağı kapalı bir kapta, bir gece buzdolabında bekletin. Pişirme işlemi öncesinde dolaptan çıkartın. 10 dakika kadar beklettiğiniz köfte harcını son bir kez yoğurup yağlı kağıt üzerine uzun ince bir dikdörtgen şeklinde açın. Keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince dikdörtgen yani parmak şeklinde kesin. Orta ateşte, kızgın bir tavada ters yüz ederek kızartın. İç kısımları da pişen köfteleri sıcak olarak arzu ettiğiniz garnitürlerle birlikte sevdiklerinizle paylaşın.