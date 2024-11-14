Denize ve zamana ışık tutan bekçiler: Türkiye'nin deniz fenerleri

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:23

Türkiye, denizlerle çevrili kıyılarında yüzyıllardır denizcilere rehberlik eden tarihi fenerlerle doludur. Bu deniz fenerleri sadece denizciler için güvenli bir kılavuz değil, aynı zamanda bulundukları bölgenin tarihini ve kültürünü yansıtan anıtlardır. Her bir fener, Türkiye'nin denizcilik mirasına ışık tutarak kıyılarımıza özgün bir atmosfer kazandırır. İşte Türkiye'nin önde gelen deniz fenerlerinden bazıları...

1. Şile Feneri (İstanbul)

1859 yılında yapılan Şile Feneri, Türkiye'nin en büyük ve en eski deniz fenerlerinden biridir. Karadeniz kıyısında yer alan bu fener, denizden 60 metre yüksekte olup, uzun yıllardır denizciler için yol gösterici olmuştur. Aynı zamanda Şile Feneri Müzesi olarak da hizmet vermektedir.

2. Anadolu Feneri (İstanbul)

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz’e açıldığı noktada yer alan Anadolu Feneri, Osmanlı Sultanı III. Osman döneminde 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Anadolu Kavağı semtinde bulunan bu tarihi fener, Boğaz'a giriş yapan gemilere rehberlik ederken muhteşem İstanbul manzarası ile de dikkat çekiyor.

3. İnceburun Feneri (Sinop)

Türkiye'nin en kuzey noktası olan Sinop İnceburun'da yer alan İnceburun Feneri, 1863 yılında inşa edilmiştir. Karadeniz’in zorlu sularında bir rehber olan bu fener, aynı zamanda muhteşem doğasıyla doğa severlerin gözdesidir.

4. Gelidonya Feneri (Antalya)

Antalya'nın tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Gelidonya Feneri, 1936 yılında inşa edilmiştir. Türkiye'nin en yüksek deniz feneri olan bu yapı, deniz manzarasına nazır ve yürüyüşçülerin sıkça uğradığı, görsel açıdan oldukça etkileyici bir noktada bulunuyor.

5. Bozcaada Polente Feneri (Çanakkale)

Bozcaada'nın batı ucunda yer alan Polente Feneri, Ege Denizi'ne doğru uzanır ve harika bir gün batımı manzarasına sahiptir. Adanın popüler noktalarından biri olan bu fener, Bozcaada’ya gelen ziyaretçiler için bir cazibe merkezidir.

6. Ahırkapı Feneri (İstanbul)

İstanbul’un en eski deniz fenerlerinden biri olan Ahırkapı Feneri, 1755 yılında Sultan III. Osman tarafından inşa ettirilmiştir. İstanbul Boğazı’nın girişinde, tarihi yarımadada yer alan bu fener, günümüzde hala aktif olarak kullanılan nadir fenerlerdendir.

7. Alanya Feneri ( Antalya)

Alanya’nın muhteşem manzarasına eşlik eden Alanya Feneri, 1880 yılında Fransızlar tarafından yapılmıştır. Alanya Limanı'nda yükselen bu fener, Akdeniz kıyılarında seyahat eden denizcilere rehberlik eder. Günümüzde özellikle akşamları ışıklarıyla şehre romantik bir hava katar.