Denizli Akdağ'daki kızıl geyikler görüntülendi
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ'da yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla kızıl geyik ve dağ keçileri kayıt altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.
Bu kapsamda Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kızıl geyik, Çakıroluk mevkisinde ise sürü halinde yaban keçileri, doğal ortamlarında fotokapanlarla görüntülendi.
Görüntülerden alınan verilere göre yemleme çalışması yürüten ekipler, iklim koşullarına göre fotokapanların konumlarını değiştiriyor.???????
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden dikkat çeken karar
- Erdoğan AKP'nin kalesinde
- 'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
- Türkiye’yi bekleyen ‘en büyük tehlike’
- TTB'yi hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
- Canlı yayında tepki çeken sözler
- Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- Londra'da ailesi için sokak mı aldı?
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' hakkında yeni karar
- Bahçeli-Kurtulmuş kavgası