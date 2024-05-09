Denizli’de ürünler çiftçinin elinde kaldı: Kilosu 15 TL!

Türkiye’de kekiğin yaklaşık yüzde 95’inin üretildiği Denizli’de, üretici hayal kırıklığına uğradı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekik fiyatlarının düşük olması ve emeğin karşılığını alamamasından dolayı bazı üreticilerin kekikten vazgeçtiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:14
Denizli’de ürünler çiftçinin elinde kaldı: Kilosu 15 TL!
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Kekiğin merkezi olan Denizli’de kekik üreticisi mutsuz ve hayal kırıklığı yaşıyor. Dünyanın en büyük kekik üreticisi olan Denizli’de çiftçinin ürettiği kekik elinde kalırken, üretici başka ürünlere yönelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl kekik 13 TL ila 15 TL arasında satışı gerçekleşirken, üretici ürettiği üründen zarar etmeye başladı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Kekikteki piyasa üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı. Şu anda kekik üreticisi gübreleme, ilaçlama ve sulama işlemlerini yürütüyor. Üretici bir umut daha bekliyor. Fiyat konusunda üretici iki yıldır mağdur durumda. Pamukkale İlçesi Gözler bölgesinde, Buldan, Güney ‘de bazı ekimi olan üreticiler tarlasını bozarak tütüne yönelmeye başlayanlar var. Kekik üreticisi bu yıl ürününü 12 TL ila 15 TL arasında satabildi. Maliyet rakamları altında olunca üretici üretimden soğudu. Ayrıca Lisanslı depoculuk eksikliği ve Kekik Borsası’nın Denizli’de olmaması nedeniyle üretici özel sektörle baş başa kalmıştır” dedi.


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