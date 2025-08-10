10 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da çevre illerde hissedilen depremin ardından yurttaşlar deprem uyarı sisteminin nasıl kullanıldığını araştırmaya başladı. Peki, Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır? Telefonda Deprem Uyarı Bildirimi nasıl açılır? İşte, ayrıntılar...

DEPREM UYARI S İ STEM İ NASIL A Ç ILIR?

1. Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır?

Android cihazlarda deprem uyarı sistemini aktif hale getirmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

Güvenlik ve Acil Durum veya Deprem Uyarıları sekmesine girin.

Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

Konum Servisleri açık olduğundan emin olun.

Google Konum Hassasiyeti ayarını etkinleştirin.

İsteğe bağlı olarak sadece kritik uyarıları veya tüm uyarıları seçebilirsiniz.

Not: Menü isimleri cihaz modeline göre farklılık gösterebilir.

2. iPhone Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır?

iPhone kullanıcıları da deprem uyarılarını kolayca aktif edebilir:

Ayarlar uygulamasını açın.

Bildirimler sekmesine girin.

Ekranı aşağı kaydırarak Hükümet Uyarıları bölümünü bulun.

Acil Durum Uyarıları, Güvenlik Uyarıları ve varsa Deprem Uyarıları seçeneklerini aktif hale getirin.

Sessiz moddayken de uyarı almak için bildirim seslerini ve titreşim ayarlarını kontrol edin.

3. Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır?

Google’ın geliştirdiği deprem uyarı sistemini etkinleştirmek için:

Google Ayarları uygulamasını açın.

Güvenlik ve Acil Durum sekmesine gidin.

Deprem Uyarıları bölümünü aktif hale getirin.

Konum servislerinin açık olduğundan emin olun.

Google Konum Hassasiyeti ayarını açarak daha doğru uyarılar alın.

Ayarları yaptıktan sonra test bildirimleri ile sistemin çalıştığını doğrulayabilirsiniz.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NE İŞE YARAR?

Deprem uyarı sistemleri, sarsıntı başlamadan önce birkaç saniyelik kritik bir zaman dilimi sunar. Bu sayede: