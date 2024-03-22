Depremde yaşamını yitiren ikizlerin gülen yüzleri ile iyilik hareketini başlattı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

İzmir depreminde kaybettiği 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar adına vakıf kurarak şimdiye dek 12 bin çocuğa iyilik elini uzatan anne Tülin Batmaz, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileriyle panelde buluştu. Yaşadığı büyük acıya rağmen hayattan kopmayıp “Enkazdan doğan iyilik ikizim” hareketini başlatarak azmi, umudu ve sevgisiyle Türkiye’ye örnek olan Batmaz, “Geleceğe bırakacağım tek miras, yavrularım adına kurduğum bu vakıf. Tüm enerjimi, zamanımı ve yaşamımı vakfımıza adadım. Çocuklarımızın hayatını güzelleştirmek, hayallerine kapı açmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım” diye konuştu. Üniversite fuaye alanında düzenlenen panelde anne Tülin Batmaz, vakfın yaptığı çalışmaları ve hedeflediği projeleri anlattı. 1.5 yıla yakın bir süre önce kurulmasına rağmen vakfın kısa sürede hızla büyüdüğünü söyleyen Batmaz, “Vakfımızı kurarken amacımız; çocuklarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak, kaza ya da afete maruz kalanlara yardım etmek, tüm bunları yaparken sosyal ve kültürel faaliyetlere de imza atmaktı. Bu konularda da kısa süre içerisinde oldukça hızlı yol aldık. Yarınlarımızı güzelleştirmenin yolunun, eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bağışçılarımızın destekleri sayesinde ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Vakfımız, bugüne kadar 12 binden fazla çocuğa ulaştı. Şimdiye dek 5 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Kütüphaneler açarak 5 binden fazla çocuğumuzu kitapla buluşturduk. 100’ün üzerinden gencimizle farkındalık atölyeleri düzenledik” dedi.

AFRİKA’YA DA UZANDILAR

Batmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kahramanmaraş depreminin ardından afetzedelerin için üç TIR insani yardım topladık. 5 bin çocuğumuza da kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunduk. Deprem bölgesine 35 tonun üzerinde içme suyu ulaştırdık. Şehrimize gelen bin 500 depremzede vatandaşımızı iftar yemeğinde ağırladık. Sadece ülkemizde değil, Afrika’daki çocukların yarınları için de çalıştık. Afrika’da 5 adet su kuyusu açarak 10 binin üzerinde kişiyi su ile buluşturduk. Bölgedeki çocuklarımıza terlik ve oyuncak hediye ettik.” Çocuklarıma olan sevgimle yaşama tutundum Deprem bölgesindeki birçok afetzede ile görüşmeye devam ettiğini kaydeden Batmaz, “O acılar, hayat boyu silinmeyecek. Ancak ne olursa olsun dayanışmadan, sevgiden ve umuda sarılmaktan vazgeçmemeliyiz. Deprem bölgesinde benimle benzer acıları yaşayan çok kişi var. Onlarla görüşüyor, konuşuyoruz. Bazen birbirimizin acısını hafifletmeye çalışıyoruz, bazen de o bölgedeki insanlarımız için neler yapabiliriz diye görüşüyoruz. Bana, ‘Sen nasıl dayandın, yaşama nasıl tutundun?’ diye soruyorlar. Beni hayatın içinde tutan da yine çocuklarıma olan sevgimdir, bağlılığımdır diyorum. Vakıf işte benim için bu kadar değerli ve anlamlı” dedi.

ADLARI İYİLİKLE YAŞASIN

Hayatını Sayra&Çınar Vakfı’na adadığını ifade eden Batmaz, “Maddi ve manevi tüm gücümü vakfımız için kullanıyorum. Benim için artık tek miras, çocuklarımın adını yaşattığım bu vakıftır. Yavrularımın adı iyilikle, sevgiyle yaşasın istiyorum. Bundan daha değerli ne olabilir? Çocuklarımız için dernek kurma yolunda da adımlar attık, bunu da kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü ülkemiz genelinde bu yönde bir ihtiyaç var. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz, çocuklarımıza umut olmak için var olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.