Depremzede aile, soba kurdukları minibüste kalıyor

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 07:00

Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta aileler, kurulan çadır kentlere yerleştirilirken, yaşadığı evin çevresinden ayrılmak istemeyen bazı depremzedeler ise zor günleri atlatmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

1 torunu ve 7 çocuğu olan Mustafa Ay, taşımacılık ve ticaret yaptığı 46 AFY 765 plakalı minibüsünü yaşam alanına dönüştürdü. Ay, ailesini deprem korkusundan ve soğuktan korumak için minibüsünün içine odun sobası kurdu.

Mustafa Ay, Yahya Kemal Mahallesi'nde oturdukları evlerinin hasar gördüğünü belirterek, depremin ilk gününden itibaren minibüsü ev gibi kullanmaya başladıklarını anlattı.

"DEPREMİN İLK GÜNÜ ÇADIR BULAMADIK"

Minibüse kurdukları soba sayesinde ısınma sorununu giderdiklerini belirten Ay, "Depremin ilk günü çadır bulamadık. Benim de aklıma böyle bir çözüm geldi. 13 gündür torunum ve 7 çocuğumla minibüste yatıyoruz. Bu sayede deprem korkusundan ve ısınma sorunundan kurtulduk. Allah böyle afetler bir daha yaşatmasın, hepimizi korusun" dedi.