Ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:02

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:02

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden etkiledi. Açıklanan resmi rakamlara göre 39 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; bazı yerlerde enkaz kaldırma çalışmaları da başladı.

Son olarak Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a geldi.

YARALILARLA GÖRÜŞTÜ

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret eden ikili, tedavilerine devam edilen hastalar ve depremden yaralı kurtulanlarla görüştü.

Hasta ve yaralı yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı.