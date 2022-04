Depresyon hayat kalitesini düşürüyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 00:00

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Erkan Özcan, özellikle pandemi dönemi ile birlikte endişe, belirsizlik, salgınla ilgili haberler ve yalnızlık gibi birçok etkenin ruh sağlığı üzerinde depresyon etkisi oluşturduğuna dikkat çekti. Depresyon belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özcan, ciddi bir sağlık problemi olmasına rağmen çoğunlukla hastanın kendisi ya da yakın çevresi tarafından fark edilmediğini söyledi.

PANDEİ DÖNEMİNDE DEPRESYON VAKASI ARTTI

Prof. Dr. Özcan, depresyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Kişinin zihinsel faaliyetlerini ve genel sağlığını olumsuz etkileyen depresyon, önemli bir sağlık sorunudur. Depresyonun tek bir nedeni yoktur. Psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin her biri depresyona neden olabilir. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte endişe, belirsizlik, salgınla ilgili haberler depresyon etkisi oluşturdu. Depresyonun belirtileri kişiye göre farklılık gösterebilir. Genellikle depresyonda üzgün, umutsuz hissedebilir ve eskiden zevk aldığınız şeylere olan ilginiz kalmayabilir. Semptomlar haftalarca veya aylarca devam ederek hayat kalitenizin düşmesine neden olabilir. Depresyon her yaşta görülebilir. Üzülen her insana depresyon teşhisi konulamaz. Bunun gibi diğer bir gerçek ise her depresyonda gözyaşı olmasını beklememektir. Örneğin, erkekler ağlamaz klişesine uydurmak istercesine, depresyon kadınlarda daha çok bulunur diyor istatistikler. İnanırsak, sorun yok. Ya doğru değil ise? Diğer bir grup ergenler. Bilinen depresyon tablosundan farklı görünürler. Ergen depresyona girdiğinde davranışları değişir. Ve zaten ergenlik bir değişim dönemi olduğundan sadece ergenlik mi yoksa hem ergenlik sorunları hem de depresyon belirtileri mi var, birbirine karışır. Keyifsiz olmak, isteksizlik, enerji azlığı, uyuyamamak, iştah kaybı ve değersizlik hissi depresyonun en çok bilinen ve aslında en sık gözlenen depresyon belirtileridir. Depresyondaki bir hastam, ‘Doktor bey, tembelliğin geni bulunmuş, benim tembelliğim de belki depresyondan değildir’ demişti. Ama, hayatı boyunca çalışan, üreten, başaran bir insan hiçbir neden yok iken tembel oldu ise ve bunun yanında diğer depresyon belirtileri de ortaya çıktığında artık tembellik genini rahat bırakma zamanıdır” dedi.

Prof. Dr. Erkan Özcan, depresyonun kişilerin hayatını oldukça olumsuz etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu söyleyerek, “Asıl önemli olan depresyonu fark etmek kadar varlığını kabullenmektir. Erken fark edilen depresyon belirtileri tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Doğru tedavi ve destekle, depresyondan kurtulmak mümkündür. Mutluluk herkesin hakkıdır” diye konuştu.