Depresyonun sessiz habercisi: D vitamini eksikliği ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Güneş ışığıyla doğrudan ilişkili olan D vitamini, ruh sağlığınız üzerinde düşündüğünüzden çok daha fazla etkiye sahip. Son yıllarda yapılan araştırmalar, düşük D vitamini seviyelerinin depresyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki, D vitamini eksikliği ve depresyon arasındaki bağlantı tam olarak nasıl ortaya çıkıyor? Günlük yaşamda bu eksikliği nasıl önleyebiliriz? İşte, D vitamini eksikliğinin ruh sağlığına etkileri...
D VİTAMİNİ VE BEYİN SAĞLIĞI
D vitamini, beyinde serotonin üretimini destekleyen önemli bir vitamin. Serotonin, ruh halinin düzenlenmesinde kritik rol oynuyor. Eksikliği durumunda beyindeki kimyasal dengesizlikler depresyon riskini artırabilir.
YAPILAN ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
2022’de yapılan bir meta-analiz, D vitamini eksikliği olan bireylerde depresyon görülme oranının %20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Özellikle mevsimsel depresyon (SAD) vakalarında, D vitamini takviyelerinin semptomları hafiflettiği gözlemlendi.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Sürekli yorgunluk ve halsizlik
- Konsantrasyon bozukluğu
- Ruh halinde dalgalanmalar ve motivasyon eksikliği
- Uyku problemleri
D VİTAMİNİ SEVİYENİZİ YÜKSELTMENİN YOLLARI
1. Güneş ışığından faydalanmak:
Günlük 15-20 dakika direkt güneş ışığı almak.
2. D vitamini açısından zengin besinler:
Somon, sardalya, yumurta sarısı ve mantar.
3. Doktor kontrolünde takviye kullanmak:
Eksiklik ciddi ise, takviye reçete edilebilir.