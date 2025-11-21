Depresyonun sessiz habercisi: D vitamini eksikliği ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Güneş ışığıyla doğrudan ilişkili olan D vitamini, ruh sağlığınız üzerinde düşündüğünüzden çok daha fazla etkiye sahip. Son yıllarda yapılan araştırmalar, düşük D vitamini seviyelerinin depresyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki, D vitamini eksikliği ve depresyon arasındaki bağlantı tam olarak nasıl ortaya çıkıyor? Günlük yaşamda bu eksikliği nasıl önleyebiliriz? İşte, D vitamini eksikliğinin ruh sağlığına etkileri...

D VİTAMİNİ VE BEYİN SAĞLIĞI

D vitamini, beyinde serotonin üretimini destekleyen önemli bir vitamin. Serotonin, ruh halinin düzenlenmesinde kritik rol oynuyor. Eksikliği durumunda beyindeki kimyasal dengesizlikler depresyon riskini artırabilir.

YAPILAN ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2022’de yapılan bir meta-analiz, D vitamini eksikliği olan bireylerde depresyon görülme oranının %20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Özellikle mevsimsel depresyon (SAD) vakalarında, D vitamini takviyelerinin semptomları hafiflettiği gözlemlendi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sürekli yorgunluk ve halsizlik Konsantrasyon bozukluğu Ruh halinde dalgalanmalar ve motivasyon eksikliği Uyku problemleri

D VİTAMİNİ SEVİYENİZİ YÜKSELTMENİN YOLLARI

1. Güneş ışığından faydalanmak:

Günlük 15-20 dakika direkt güneş ışığı almak.

2. D vitamini açısından zengin besinler:

Somon, sardalya, yumurta sarısı ve mantar.

3. Doktor kontrolünde takviye kullanmak:

Eksiklik ciddi ise, takviye reçete edilebilir.