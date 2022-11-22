Derin Kuyu filminin konusu ne, oyuncuları kim?

22 Kasım 2022 Salı, 10:06

Derin Kuyu (Deep Well), yönetmenliğini ve senaristliğini Zhanabek Zhetiruov'un yaptığı, 2018 yapımlı bir dram filmidir.

DERİN KUYU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuyu kazıcı Ensep, işinin ücretini artırmaya ve zengin olmaya karar verir. Gurur ve kibir ruhunu ele geçirir ve sadece zengin ve asil müşterilerden emir almaya başlar. Bu sırada Karakalpak, Harezmli ailesiyle birlikte köylerinde belirir. Karakalpak bozkırın en derin kuyusunu kazar.

DERİN KUYU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aldash Shalbayev

Asylkhan Tolepov

Maksat Sabitov

Aizhan Zhetiru

DERİN KUYU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Derin Kuyu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.