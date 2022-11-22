Derin Kuyu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Derin Kuyu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Derin Kuyu filminin konusu ne? Derin Kuyu filminin oyuncuları kim?
Derin Kuyu (Deep Well), yönetmenliğini ve senaristliğini Zhanabek Zhetiruov'un yaptığı, 2018 yapımlı bir dram filmidir.
DERİN KUYU FİLMİNİN KONUSU NE?
Kuyu kazıcı Ensep, işinin ücretini artırmaya ve zengin olmaya karar verir. Gurur ve kibir ruhunu ele geçirir ve sadece zengin ve asil müşterilerden emir almaya başlar. Bu sırada Karakalpak, Harezmli ailesiyle birlikte köylerinde belirir. Karakalpak bozkırın en derin kuyusunu kazar.
DERİN KUYU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aldash Shalbayev
Asylkhan Tolepov
Maksat Sabitov
Aizhan Zhetiru
DERİN KUYU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Derin Kuyu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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