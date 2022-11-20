Trautmann filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

20 Kasım 2022 Pazar, 15:28

Trautmann filminin ( The Keeper) prömiyeri 2018 Zürih Film Festivali'nde yapıldı ve Almanya'da Trautmann adıyla 14 Mart 2019'da gösterime girdi. 5 Nisan 2019'da İngiltere ve İrlanda'da piyasaya sürüldü. Filmin senaristleri Rosenmüller ve Marciniak 2013'te Trautmann'ın ölümünden önce yaşamına dair bilgiler almak için onunla birkaç gün geçirdi.

TRAUTMANN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Alman kaleci 'Bert Trautmann'ın yaşamını konu alıyor. Filmin konusu bir sporcu olmasına rağmen, film "öncelikle bir spor filmi değil" bir drama olarak tanımlandı.

TRAUTMANN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Haziran 2017'de Belfast'ta başladı.

TRAUTMANN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Trautmann filminin IMDB puanı 7,2 olarak karşımıza çıkıyor.

TRAUTMANN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



David Kross

John Henshaw

Clarice Friar

Dave Johns

Harry Mellin

Chloe Harris

Mikey Collins

Gary Lewis

Michael Socha

Angus Barnett

Stuart Donaghy











