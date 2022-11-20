Trautmann filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Trautmann, yönetmenliğini Marcus H. Rosenmüller'in yaptığı bir İngiliz-Alman biyografik filmidir. TRautmann filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Trautmann filminin hikayesi gerçek mi?
Trautmann filminin ( The Keeper) prömiyeri 2018 Zürih Film Festivali'nde yapıldı ve Almanya'da Trautmann adıyla 14 Mart 2019'da gösterime girdi. 5 Nisan 2019'da İngiltere ve İrlanda'da piyasaya sürüldü. Filmin senaristleri Rosenmüller ve Marciniak 2013'te Trautmann'ın ölümünden önce yaşamına dair bilgiler almak için onunla birkaç gün geçirdi.
TRAUTMANN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Alman kaleci 'Bert Trautmann'ın yaşamını konu alıyor. Filmin konusu bir sporcu olmasına rağmen, film "öncelikle bir spor filmi değil" bir drama olarak tanımlandı.
TRAUTMANN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Haziran 2017'de Belfast'ta başladı.
TRAUTMANN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Trautmann filminin IMDB puanı 7,2 olarak karşımıza çıkıyor.
TRAUTMANN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
David Kross
John Henshaw
Clarice Friar
Dave Johns
Harry Mellin
Chloe Harris
Mikey Collins
Gary Lewis
Michael Socha
Angus Barnett
Stuart Donaghy
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